Sơn La xác định 780 bản đặc biệt khó khăn sau sắp xếp

Sơn La bảo đảm không gián đoạn chính sách cho người dân

Tỉnh Sơn La họp Hội đồng thẩm định kết quả xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 của Chính phủ.

Theo báo cáo, thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026, Sơn La đã hoàn thành việc tinh gọn hệ thống đơn vị dân cư cơ sở.

Sơn La giảm từ 2.233 bản, tiểu khu, tổ dân phố xuống còn 1.394 đơn vị, giảm 839 đơn vị, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Sau rà soát, Sơn La có 1.289 bản đồng bào dân tộc thiểu số, 1.391 bản thuộc khu vực miền núi và 780 bản đặc biệt khó khăn.

Đến ngày 17/7/2026, 100% xã, phường (75/75 đơn vị) đã gửi kết quả phân định về Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định để tổng hợp, xem xét.

Sau sắp xếp, Sơn La bảo đảm không gián đoạn chính sách cho người dân. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là bước quan trọng nhằm cập nhật địa bàn sau sắp xếp, bảo đảm việc triển khai các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng cho ý kiến đối với phương án phân định 780 bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc áp dụng các tiêu chí theo Nghị định số 272/2025/NĐ-CP như tiêu chí về thu nhập, điện, thương mại, cũng như xem xét đặc điểm vị trí địa lý của các bản sau khi sáp nhập để bảo đảm việc đánh giá khách quan, sát thực tế.

Sau rà soát, toàn tỉnh có 1.289 bản đồng bào dân tộc thiểu số, 1.391 bản thuộc khu vực miền núi và 780 bản đặc biệt khó khăn. Ảnh: Văn Ngọc

Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất việc phân định phải dựa trên kết quả khảo sát thực tế, phản ánh đúng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, tránh bỏ sót hoặc xác định chưa chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị định số 272/2025/NĐ-CP.

Trên cơ sở kết quả rà soát sơ bộ do các xã báo cáo, các đơn vị tiếp tục rà soát, phân định địa bàn; tổ chức khảo sát, xác minh đối với các bản thuộc các xã sau sắp xếp, đồng thời rà soát lại danh sách các xã đặc biệt khó khăn.

Sau khi hoàn thành việc rà soát, xây dựng phương án để chuẩn bị đầy đủ nội dung phục vụ phiên họp của Hội đồng thẩm định. Bên cạnh đó, cần bám sát các mốc thời gian, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân dân.