Sơn La: Xã Mường Chiên hoàn thành sắp xếp đơn vị dân cư
01/07/2026 10:57 GMT +7
Xã Mường Chiên đã hoàn thành sắp xếp đơn vị dân cư, giảm từ 21 bản xuống còn 13 bản; đồng thời kiện toàn tổ chức Đảng, chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới.
Mường Chiên hoàn thành sắp xếp, sáp nhập bản
Ngày 30/6, xã Mường Chiên tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của HĐND xã về thành lập các bản sau sắp xếp; công bố các quyết định thành lập chi bộ bản và chỉ định nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ bản nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Dự hội nghị có ông Lò Văn Đỉa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Nguyễn Hữu Chung, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trần Quốc Hưng, Phó Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và bí thư, phó bí thư các chi bộ bản trên địa bàn.
Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, xã Mường Chiên đã hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập bản, giảm từ 21 bản xuống còn 13 bản. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tại hội nghị, HĐND xã đã công bố Nghị quyết về việc thành lập các bản sau sắp xếp. Ban Xây dựng Đảng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thành lập chi bộ bản và chỉ định nhân sự cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ bản nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cùng với đó, Phòng Văn hóa - Xã hội
xã cũng công bố các nội dung liên quan đến việc sắp xếp, đổi tên đơn vị dân cư
theo đúng quy định hiện hành.
Sau khi công bố các nghị quyết và quyết định, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các bản, chi bộ mới thành lập cùng các đồng chí được chỉ định tham gia cấp ủy, giữ chức vụ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ bản.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lò Văn Đỉa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã chúc mừng các chi bộ mới thành lập và các đồng chí được tín nhiệm giao nhiệm vụ trong cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị các chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, tăng cường đoàn kết nội bộ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Việc hoàn thành sắp xếp đơn vị dân cư và kiện toàn tổ chức Đảng ở cơ sở được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để xã Mường Chiên tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
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