Sơn La: Xã Mai Sơn giảm 26 thôn, bản, tiểu khu sau sắp xếp
01/07/2026 15:25 GMT +7
Xã Mai Sơn (Sơn La) giảm từ 67 xuống còn 41 thôn, bản, tiểu khu sau sắp xếp, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở.
Công bố Quyết định về sắp xếp bản, tiểu khu ở xã Mai Sơn
Ngày 30/6, xã Mai Sơn tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết, Quyết định về sắp xếp bản, tiểu khu và tổ chức lại chi bộ đồng bộ với việc sắp xếp bản, tiểu khu trên địa bàn. ông Lê Trọng Bình, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn, chủ trì hội nghị.
Theo Nghị quyết được công bố, xã Mai Sơn thực hiện sắp xếp 52 thôn, bản, tiểu khu để thành lập 26 thôn, bản, tiểu khu mới; đồng thời giữ nguyên 15 thôn, bản, tiểu khu. Sau sắp xếp, toàn xã còn 41 thôn, bản, tiểu khu, giảm 26 đơn vị so với trước đây.
Mai Sơn là địa phương có thế mạnh phát triển nông nghiệp của tỉnh Sơn La với nhiều vùng sản xuất cây ăn quả, cà phê và nông sản hàng hóa. Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tiểu khu được kỳ vọng sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, xã cũng công bố các quyết định giải thể, thành lập chi bộ bản, tiểu khu; chỉ định Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030; quyết định chỉ định trưởng bản, tiểu khu lâm thời.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Trọng Bình, Bí thư Đảng ủy xã Mai Sơn đề nghị các chi bộ, bản, tiểu khu nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Việc sắp xếp thôn, bản, tiểu khu tại xã Mai Sơn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng thuận lợi để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới bền vững.
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