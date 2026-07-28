Sơn La: Vinh danh, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc

Sơn La chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao

Tỉnh Sơn La có 607 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong đó: Có 226 trường mầm non; 98 trường tiểu học và 144 trường liên cấp TH&THCS; có 81 trường THCS, 02 trường THCS&THPT, 02 trường TH, THCS-THPT, 12 trường Phổ thông Dân tộc nội trú, 29 trường THPT; 12 trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 Trung tâm Giáo dục hòa nhập cấp tỉnh.

Tại buổi lễ, tỉnh Sơn La đã vinh danh 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 3 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 125 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia; 40 học sinh đạt giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và 134 học sinh đạt giải Nhất tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Ông Đặng Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, cho biết: Năm học 2025-2026 ghi dấu nhiều thành tích nổi bật của ngành giáo dục tỉnh, đặc biệt ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn.

Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT, đội tuyển học sinh Sơn La đã đạt 40 giải, trong đó có 18 học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của học sinh cùng sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trực tiếp bồi dưỡng.

Không chỉ ở cấp quốc gia, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Sơn La tiếp tục được khẳng định tại các kỳ thi cấp tỉnh. Trong năm học vừa qua, Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT có 1.572 học sinh đạt giải, Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS có 1.449 học sinh đạt giải. Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học có 99 dự án đạt giải, trong đó 1 dự án được lựa chọn tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và giáo dục STEM, học sinh Sơn La cũng ghi dấu ấn khi có 2 đội đạt giải Triển vọng tại Cuộc thi AI Young Guru toàn quốc, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, Robotics và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các nhà trường.

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, các kỳ thi, cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế; chất lượng học sinh ngày càng được nâng lên. Đáng chú ý, nhiều trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước tiến rõ nét về thành tích, góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh phát triển toàn diện, đồng đều và bền vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Sơn La tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các tập thể, cá nhân, thầy cô giáo và học sinh đã đạt được.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La mong các em sẽ luôn giữ trong mình khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và lòng biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô. Tiếp tục học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng ước mơ lớn, trở thành những công dân toàn cầu nhưng luôn mang trong mình trái tim của người con Sơn La, sẵn sàng đóng góp trí tuệ, sức trẻ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Các cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La khẳng định, thi đua là động lực của phát triển, điển hình tiên tiến là những ngọn lửa truyền cảm hứng. Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, dạy học; đồng thời nhân rộng các mô hình giáo dục chất lượng và các điển hình tiên tiến.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư cho giáo dục, tạo môi trường học tập tốt nhất để mọi học sinh, dù ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa, đều có cơ hội phát triển tài năng.

Các cơ sở giáo dục cần coi việc xây dựng điển hình tiên tiến là nhiệm vụ thường xuyên, mỗi nhà trường có thêm nhiều học sinh giỏi, giáo viên giỏi và sáng kiến hay.

Một số hình ảnh tại Lễ vinh danh, khen thưởng giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia và học sinh có thành tích xuất sắc tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia