Sơn La triển khai đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục

Sơn La nâng cao chất lượng giáo dục

Trong năm học 2025-2026, ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Các cơ sở giáo dục chủ động đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tăng cường áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo dự án, giáo dục STEM/STEAM, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy.

Đến nay, toàn tỉnh có 447/594 trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 75%. Sơn La tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và xóa mù chữ mức độ 2.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, góp phần xây dựng xã hội học tập và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng.

Cùng với đó, mạng lưới trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả; công tác đào tạo lưu học sinh Lào được thực hiện ổn định, góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các địa phương nước bạn Lào.

Ngành giáo dục cũng chủ động tham mưu triển khai nhiều đề án trọng điểm cho giai đoạn phát triển mới, nổi bật là Đề án xây dựng 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 13 xã biên giới; các đề án về quy hoạch, sắp xếp cơ sở giáo dục, chuyển đổi số ngành giáo dục và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Sơn La được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%. Ảnh: Văn Ngọc

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026, Sơn La đạt 40 giải, tăng so với năm học trước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,15%; Sơn La là một trong 9 tỉnh, thành phố trên cả nước không có thí sinh vi phạm quy chế đến mức phải đình chỉ thi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đáng chú ý, điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT của tỉnh vẫn ở mức thấp nhất cả nước; kết quả học tập giữa các môn học, giữa các nhóm đối tượng học sinh còn chênh lệch; công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia chưa đồng đều giữa các cấp học, vùng miền.

Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục vẫn còn thiếu quỹ đất, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tình trạng thiếu giáo viên cục bộ ở một số địa bàn vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Các nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; xây dựng, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh yêu cầu nghiên cứu, tham mưu cơ chế luân chuyển giáo viên nhằm sử dụng hiệu quả đội ngũ, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ; đồng thời rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn phát sinh từ thực tiễn.

Ngành Giáo dục Sơn La quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời; tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào các cấp học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2026-2027.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động bổ sung, bố trí đủ đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đưa chất lượng giáo dục của tỉnh đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo của Sơn La trong giai đoạn mới.