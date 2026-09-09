Sơn La triển khai chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về vùng khó khăn, tổng mức hỗ trợ lên tới 250 triệu đồng/người

Thu hút bác sĩ, dược sĩ về vùng khó, tổng mức hỗ trợ lên tới 250 triệu đồng/người

HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 3 ngày 28/8/2026 đã thông qua Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND về chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về làm việc tại tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh việc bảo đảm nguồn nhân lực y tế, nhất là nhân lực có trình độ chuyên môn cao, là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Theo nghị quyết, chính sách được áp dụng đối với bác sĩ, dược sĩ về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, trạm y tế xã, phường, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được hưởng chính sách gồm bác sĩ, dược sĩ có trình độ thạc sĩ; bác sĩ nội trú; bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ được đào tạo chính quy gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y khoa, bác sĩ Răng - Hàm - Mặt, bác sĩ Y học cổ truyền, bác sĩ Y học dự phòng và dược sĩ đại học được đào tạo chính quy.

Nguồn nhân lực y tế chất lượng cao được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Sơn La. Ảnh: Mai Hiệp.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Sơn La thu hút tối đa 225 bác sĩ, dược sĩ, gồm 180 bác sĩ và 45 dược sĩ. Riêng các bệnh viện tư nhân trên địa bàn tỉnh được bố trí tối đa 15 chỉ tiêu, gồm 10 bác sĩ và 5 dược sĩ.

Mức hỗ trợ được xây dựng theo trình độ chuyên môn và kết quả đào tạo. Đối với bác sĩ, dược sĩ có trình độ thạc sĩ; bác sĩ nội trú; bác sĩ chuyên khoa cấp I và dược sĩ chuyên khoa cấp I, mức hỗ trợ là 150 triệu đồng/người.

Đối với bác sĩ được đào tạo chính quy gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y khoa, bác sĩ Răng – Hàm – Mặt, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, mức hỗ trợ được phân theo kết quả tốt nghiệp. Người tốt nghiệp loại xuất sắc được hỗ trợ 150 triệu đồng; loại giỏi 120 triệu đồng; loại khá 90 triệu đồng; loại trung bình khá và trung bình 70 triệu đồng/người.

Chính sách tương tự được áp dụng đối với dược sĩ được đào tạo chính quy, với mức hỗ trợ từ 70 - 150 triệu đồng/người tùy theo kết quả tốt nghiệp.

Đặc biệt, trong chính sách lần này, Sơn La dành khoản hỗ trợ bổ sung nhằm khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại những địa bàn khó khăn, các cơ sở y tế tuyến cơ sở và một số lĩnh vực chuyên môn đặc thù.

Cụ thể, người được hưởng chính sách thu hút khi làm việc tại trạm y tế xã, phường khu vực I hoặc các cơ sở y tế công lập thuộc lĩnh vực Lao, Phong, Tâm thần, Pháp y, Giải phẫu bệnh được hỗ trợ thêm 60 triệu đồng/người.

Mức hỗ trợ bổ sung tăng lên 80 triệu đồng/người đối với người làm việc tại trạm y tế xã, phường khu vực II và 100 triệu đồng/người đối với người làm việc tại trạm y tế xã khu vực III.

Như vậy, với những bác sĩ, dược sĩ đáp ứng điều kiện hưởng mức hỗ trợ thu hút cao nhất và lựa chọn công tác tại khu vực III, tổng mức hỗ trợ có thể lên tới 250 triệu đồng/người.

Cách thiết kế chính sách theo hướng này không chỉ tạo sức hút đối với nguồn nhân lực y tế có chất lượng mà còn hướng nhân lực về cơ sở, những nơi thường khó tuyển dụng và giữ chân cán bộ chuyên môn.

Gắn hỗ trợ với cam kết làm việc ít nhất 5 năm

Để bảo đảm chính sách tạo ra nguồn nhân lực ổn định, lâu dài, Nghị quyết 24 quy định người được hưởng chính sách phải có nguyện vọng và được tuyển dụng mới; đối với bệnh viện tư nhân phải ký hợp đồng lao động lần đầu, đồng thời cam kết làm việc thường xuyên, liên tục ít nhất 5 năm tại đơn vị theo quy định. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng hỗ trợ một lần theo chính sách.

Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm hoàn trả kinh phí đối với những trường hợp vi phạm cam kết. Theo đó, người hưởng chính sách phải hoàn trả 100% kinh phí hỗ trợ đã nhận vào ngân sách nhà nước nếu tự ý chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, thôi việc, bỏ việc; bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc bị đơn vị sử dụng lao động xử lý kỷ luật sa thải đối với trường hợp làm việc theo hợp đồng lao động.

Trường hợp có 2 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền đối với viên chức cũng thuộc diện phải hoàn trả kinh phí.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng quy định những trường hợp không phải hoàn trả. Đó là khi người được hưởng chính sách không thể thực hiện đủ thời gian cam kết do được cơ quan có thẩm quyền điều động, bố trí công tác; do sắp xếp, tổ chức lại đơn vị; mất khả năng lao động hoặc những nguyên nhân khách quan khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách tỉnh bảo đảm. Hằng năm, căn cứ nhu cầu tuyển dụng, hợp đồng lao động, UBND tỉnh quyết định phân bổ chỉ tiêu thu hút bác sĩ, dược sĩ cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế, trạm y tế xã, phường, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và các bệnh viện tư nhân trên địa bàn.

Nghị quyết số 24/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 7/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thay thế Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 6/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại Sơn La giai đoạn 2020 - 2025.

Việc ban hành chính sách mới với mức hỗ trợ được điều chỉnh, đồng thời ưu tiên tuyến cơ sở và các chuyên ngành đặc thù, được kỳ vọng tạo thêm động lực để Sơn La thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, từng bước củng cố đội ngũ bác sĩ, dược sĩ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn 2026 - 2030.