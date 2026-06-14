Sơn La triển khai chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 bảo đảm đúng quy chế
14/06/2026 11:29 GMT +7
Sáng 14/6, Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tỉnh Sơn La khai mạc, triển khai công tác chấm thi đúng quy chế.
Sơn La đảm bảo khách quan, chính xác trong công tác chấm thi
Để phục vụ công tác chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã thành lập Hội đồng chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027 gồm 323 thành viên.
Đồng thời, kiện toàn 8 tổ chuyên môn gồm: tổ làm phách, tổ thư ký chấm thi tự luận, tổ chấm thi trắc nghiệm, tổ chấm môn Ngữ văn, môn Toán và các môn chuyên.
Theo kế hoạch, công tác chấm thi được triển khai từ ngày 14 đến ngày 25/6. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an ninh, an toàn phục vụ công tác chấm thi đã được chuẩn bị đầy đủ nhằm bảo đảm quá trình chấm thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy định.
Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các thành viên Hội đồng chấm thi thực hiện nghiêm quy chế thi, quy trình chấm thi; bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá bài làm của thí sinh.
Cùng với đó, các cán bộ tham gia chấm thi được quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La nhấn mạnh, công tác chấm thi có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh và chất lượng tuyển sinh đầu cấp của các trường THPT.
Vì vậy, từng cán bộ làm nhiệm vụ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấm thi đúng đáp án, hướng dẫn chấm; tuyệt đối không để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6, với hơn 19.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Ngay sau lễ khai mạc, các tổ chấm thi đã bắt tay vào công việc theo đúng kế hoạch, phấn đấu hoàn thành công tác chấm thi bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; tạo cơ sở để công bố kết quả tuyển sinh theo quy định và phục vụ công tác xét tuyển vào các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
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