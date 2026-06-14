Sơn La triển khai chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm nghiêm túc, khách quan

Sơn La khai mạc chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 14/6, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc chấm thi tốt nghiệp 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Năm nay, toàn tỉnh Sơn La có trên 14.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.982 học sinh lớp 12 đang học tại các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hơn 1.400 thí sinh tự do.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, toàn tỉnh có 14.143 bài thi tự luận môn Ngữ văn; 41.944 bài thi trắc nghiệm bao gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Tin học, Địa lí, giáo dục Kinh tế Pháp luật

Trong đó, môn ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc; môn công nghệ gồm: Định hướng công nghiệp và định hướng nông nghiệp.

Để triển khai công tác chấm thi bảo đảm đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã thành lập các Ban chấm thi. Đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án đảm bảo an ninh, an toàn khu vực chấm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tỉnh Sơn La có trên 14.000 thí sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Các ban chấm thi đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá trình chấm thi, quản lý kết quả chấm thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cử đoàn kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại khai mạc, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đánh giá Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Sơn La đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công tốt đẹp nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và các nhà trường trong toàn tỉnh.

Theo đánh giá của ngành giáo dục, công tác chấm thi năm nay chịu áp lực khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra sát nhau, chỉ cách khoảng 10 ngày.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu tất cả cán bộ chấm thi nghiên cứu kỹ quy chế, thực hiện đúng quy trình, tuyệt đối không chủ quan nhằm đảm bảo tính công bằng, chính xác và khách quan.Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT có trên 14.000 thí sinh với 158 cán bộ tham gia công tác chấm thi.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT nhấn mạnh, kết quả kỳ thi không chỉ phục vụ xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học, cao đẳng, vì vậy nhận được sự quan tâm lớn của xã hội.

Theo kế hoạch, Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1/7/2026.

Một số hình ảnh tại khai mạc chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT