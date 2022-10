Sơn La: Tóm gọn “nữ quái” mua bán trái phép “hàng trắng”

Công an Sơn La vừa phối hợp bắt giữ "nữ quái" Tráng Thị Khúa (SN 1993) trú tại xã Hang Kia (Mai Châu, Hòa Bình) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Clip: Bắt giữ đối tượng Tráng Thị Khúa (SN 1993) trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Mộc Châu, Công an thị trấn nông trường Mộc Châu và Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên bắt giữ thành công "nữ quái" Tráng Thị Khúa (SN 1993) trú tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) về hành vi "Mua bán trái phép ma túy".

Đối tượng Tráng Thị Khúa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cao Thiên.

Theo đó vào hồi 10 giờ ngày 2/10, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại TK Nhà nghỉ, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã bắt giữ thành công đối tượng Tráng Thị Khúa cùng tang vật gồm: 6 bánh Heroin, khoảng 12000 viên MTTH và một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Tráng Thị Khúa cùng tang vật. Ảnh: Cao Thiên.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Khúa khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính, đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị Công an bắt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.