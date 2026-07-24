Sơn La thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026

Sơn La nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 23/7, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 cho các đơn vị liên quan nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tham dự hội nghị có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; các sở: Tài chính; Dân tộc và Tôn giáo; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thống kê tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh cùng lãnh đạo, chuyên viên Chi cục Phát triển nông thôn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026, trên cơ sở bám sát các quy định hiện hành, mục tiêu, nhiệm vụ của từng chương trình cũng như nhu cầu thực tiễn của các đơn vị được giao chủ trì thực hiện.

Sơn La, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 giao cho các đơn vị cấp tỉnh triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn vốn sẽ tập trung hỗ trợ các nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phát triển hạ tầng thiết yếu, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống của người dân.

Với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, việc phân bổ nguồn lực sẽ hướng đến các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm, nâng cao năng lực cho người dân, góp phần giảm nghèo thực chất và bền vững.

Việc phân bổ nguồn vốn hiệu quả sẽ góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ ưu tiên các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với các khu vực khác.

Việc sớm thống nhất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp năm 2026 được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng để các đơn vị chủ động triển khai các nhiệm vụ ngay từ đầu năm, góp phần thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Thông qua sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, đoàn thể và đơn vị liên quan, nguồn lực của các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả cao nhất, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh Sơn La trong giai đoạn mới.