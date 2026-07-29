Sơn La: Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, thu hút đầu tư tạo động lực tăng trưởng kinh tế

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phiên họp thứ tư UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Sản xuất nông nghiệp được triển khai đúng khung thời vụ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường; toàn tỉnh trồng mới gần 456 ha rừng và phát triển thủy sản theo kế hoạch. Thiên tai xảy ra trong tháng gây thiệt hại khoảng 57,35 tỷ đồng.

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 77,52% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt khoảng 4.130 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 10,33 triệu USD. Lũy kế 7 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 24.283 tỷ đồng, bằng 121,27% dự toán.

Phiên họp trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Hoài.

Cùng với đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Trong tháng có 23 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 43.274 tỷ đồng. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ tiếp tục được triển khai đồng bộ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. An sinh xã hội được bảo đảm; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có tỷ lệ đỗ đạt 99,15%, Sơn La là một trong 9 địa phương không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Ngành y tế duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh, chủ động phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả thiên tai. Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc với khoảng 320.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 430 tỷ đồng; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức sôi nổi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự Phiên họp thứ tư UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Phạm Hoài.

Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá, 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là công tác thu ngân sách và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm mới đạt trên 6%, thấp hơn mục tiêu 8% được Trung ương giao. Trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều, các cấp, ngành cần hành động quyết liệt, đồng bộ ngay từ tháng 8 để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, công tác thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 26 dự án được chấp thuận đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 46.000 tỷ đồng. Hiện tỉnh đang thẩm định gần 60 dự án khác, nâng tổng quy mô vốn đăng ký của các dự án đã và đang triển khai thủ tục lên hơn 120.000 tỷ đồng. Theo đánh giá, tổng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân trong năm 2026 hoàn toàn có khả năng vượt 150.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Phiên họp thứ tư UBND tỉnh khóa XVI. Ảnh: Phạm Hoài.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận đây vẫn là nhiệm vụ rất khó khăn khi đến nay toàn tỉnh mới giải ngân đạt 37,8% kế hoạch vốn, tương đương hơn 7.784 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ từng dự án, từng chủ đầu tư; giao Sở Tài chính tham mưu điều chuyển vốn từ các đơn vị không có khả năng giải ngân sang các đơn vị có tiến độ tốt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng vẫn là "điểm nghẽn" lớn nhất đối với nhiều dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường phải chủ động, quyết liệt hơn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của những dự án tồn đọng nhiều năm; đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng xã hội như trường nội trú liên cấp và các dự án giao thông chiến lược, đặc biệt là tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, từng quý; giao Sở Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện báo cáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Các đại biểu phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Phạm Hoài.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến và thông qua Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số tỉnh Sơn La giai đoạn 2026 – 2030; Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học, công nghệ, đổi với sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về kết quả xác định, phân định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức tối đa, tối thiểu của hệ số điều chỉnh biến động giá;

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh năm 2026 cho ngân sách xã để thực hiện mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cho học sinh trường nội trú tiểu học và trung học cơ sở các xã biên giới đất liền;

Các đại biểu phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: Phạm Hoài.

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; nhiệm vụ thuê hàng hóa, dịch vụ; phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng; phê duyệt dự kiến chi phí thực hiện hoạt động quy hoạch sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La…