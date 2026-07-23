Sơn La tăng tốc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, quyết hoàn thành đúng tiến độ

Sơn La tăng tốc chuyển đổi dữ liệu đất đai

Ngày 22/7, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, từ ngày 24/6 đến 21/7, Ban Chỉ đạo đã thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA tại 70/75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, các đoàn công tác đã kịp thời chấn chỉnh tình trạng làm việc phân tán, đồng thời áp dụng chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI) hằng ngày đối với từng cán bộ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng năng suất và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng chú ý, ngày 17/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 7902/BNNMT-QLĐĐ góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án chấm điểm các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, việc đánh giá sẽ được thực hiện theo tháng, quý và năm, tập trung vào hai tiêu chí quan trọng là kết quả chuyển đổi dữ liệu từ nhóm 2 lên nhóm 1 và từ nhóm 3 lên nhóm 1 hoặc nhóm 2.

Hiện nay, đối với công tác làm giàu, làm sạch và đối khớp thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), Sơn La đang xếp thứ 28/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn tỉnh hiện có 2.472.151 thửa đất, trong đó 1.221.605 thửa đã được cập nhật lên Hệ thống VNLIS. Cụ thể, 647.055 thửa thuộc nhóm 1, đáp ứng tiêu chí "Đúng - Đủ - Sạch - Sống"; 574.550 thửa thuộc nhóm 2, đã có trong cơ sở dữ liệu nhưng chưa đạt đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Toàn tỉnh vẫn còn 1.250.546 thửa đất thuộc nhóm 3, chưa có dữ liệu trên hệ thống.

Để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm VBDLIS trong hai ngày 17 và 18/7 cho cán bộ chuyên môn của 75 xã, phường; đồng thời hướng dẫn các đơn vị tư vấn, giám sát sử dụng phân hệ thi công của phần mềm nhằm đẩy nhanh việc thu thập, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất thuộc nhóm 3.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn khi số lượng thửa đất chưa có dữ liệu còn rất lớn; việc đồng bộ dữ liệu với hệ thống quốc gia còn phát sinh những vướng mắc kỹ thuật; nguồn nhân lực, kinh phí và trang thiết bị tại cơ sở còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Quyết hoàn thành chuyển đổi dữ liệu nhóm 2 trước ngày 30/7

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; tăng cường phối hợp trong quá trình tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với UBND các xã, phường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát, tổng hợp và báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ hiện trạng hệ thống máy tính đã được trang bị cùng mức độ đáp ứng của hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 30/7 để làm căn cứ đánh giá, bổ sung các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, mục tiêu đến ngày 30/7 phải hoàn thành chuyển đổi toàn bộ dữ liệu từ nhóm 2 lên nhóm 1, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; yêu cầu các đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc chính quy phải cập nhật dữ liệu ngay sau khi hoàn thành từng thửa đất, không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc để trống dữ liệu, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đo đạc ngoài thực địa.

Họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, ngành tài chính được giao hoàn thành việc rà soát nhu cầu kinh phí của các xã trước ngày 30/7; Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các xã, phường và các doanh nghiệp viễn thông khẩn trương rà soát các khu vực còn lõm sóng, sóng yếu để có phương án khắc phục, đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ công nghệ thông tin đối với những địa phương còn thiếu nhân lực.

Ông Nguyễn Thành Công yêu cầu các đơn vị thực hiện theo tinh thần "dữ liệu đến đâu, giải quyết khó khăn đến đó", phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tiến độ đã đề ra, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.