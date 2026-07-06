Sơn La quyết liệt xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sơn La hơn 500 nghìn thửa đất đã được chuẩn hóa dữ liệu

Ngày 6/7, UBND tỉnh Sơn La tổ chức họp Ban Chỉ đạo thực hiện “Tổ chức triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì, cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường trên toàn tỉnh.

Theo báo cáo tại cuộc họp, thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ cùng Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của liên Bộ Nông nghiệp và Môi trường - Bộ Công an, tỉnh Sơn La đã khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 28 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành 50 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Như Thủy

Đáng chú ý, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh, tương ứng 75/75 đơn vị hành chính cấp xã, đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và các tổ công tác để phối hợp với các tổ giúp việc cơ động của tỉnh trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Công tác duy trì, cập nhật và khai thác nhóm thửa đất theo tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” đang được Sơn La tập trung thực hiện. Hiện hệ thống VBDLIS của tỉnh đang vận hành ổn định đối với 500.759 thửa đất đạt chuẩn, bảo đảm mọi biến động phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai được cập nhật theo thời gian thực.

Song song với đó, tỉnh cũng đã thiết lập hệ thống Dashboard giám sát trực tuyến nhằm theo dõi tiến độ thực hiện hằng ngày tới từng xã, phường; đồng thời đánh giá kết quả chuyển đổi các nhóm thửa đất từ nhóm 2, nhóm 3 lên nhóm 1 để phục vụ công tác quản lý, điều hành sát thực tiễn.

Đối với công tác làm giàu, làm sạch và đối khớp dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), Sơn La hiện đứng thứ 27/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Toàn tỉnh hiện có 2.472.151 thửa đất, trong đó đã có 1.181.088 thửa được cập nhật dữ liệu lên hệ thống.

UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối với các nhóm thửa đất còn lại ngay trong năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Như Thủy

Không để chậm tiến độ ở các xã trọng điểm

Tại cuộc họp, nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra, tập trung vào vấn đề thiếu nhân lực, tiến độ chuẩn hóa dữ liệu còn chậm và sự phối hợp giữa một số đơn vị chưa đồng bộ.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua, song cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ triển khai tại một số xã trọng điểm vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành việc chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu đất đai đúng kế hoạch.

Đồng thời, các địa phương cần chủ động rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ; linh hoạt áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Sơn La họp Ban Chỉ đạo thực hiện Tổ chức triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: Như Thủy

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn; Công an tỉnh tăng cường phối hợp đối soát, xác thực thông tin chủ sử dụng đất; Sở Tài chính sớm hoàn thiện hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí; Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ kết nối, liên thông dữ liệu để hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh Sơn La. Kết quả triển khai sẽ được xem là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Các xã, phường được yêu cầu cam kết hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch trước ngày 30/7/2026, hướng tới mục tiêu sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.