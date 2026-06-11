Sơn La quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Sơn La tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ

Ngày 11/6, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trụ trì cuộc làm việc về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2026 là 5.420,638 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 là 798,838 tỷ đồng; kế hoạch vốn năm 2026 là 4.621,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đến nay, số vốn đã được phân bổ chi tiết là 3.568,751 tỷ đồng, đạt 65,84% kế hoạch; số vốn chưa phân bổ chi tiết là 1.851,887 tỷ đồng, chiếm 34,16% tổng kế hoạch vốn giao. Các nguồn vốn chưa phân bổ chủ yếu gồm nguồn thu tiền sử dụng đất, vốn bổ sung cân đối ngân sách địa phương, vốn ODA và nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2025.

Kết quả giải ngân đến ngày 10/6/2026 đạt 1.725,3 tỷ đồng, bằng 31,83% tổng kế hoạch vốn giao và bằng 48,34% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, tăng 258,835 tỷ đồng so với thời điểm 31/5/2026. Dự kiến đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh sẽ giải ngân khoảng 2.740,748 tỷ đồng, tương đương 50,56% tổng số vốn được giao.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tiến độ giải ngân của Sơn La hiện cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tính đến ngày 31/5/2026, tỉnh Sơn La giải ngân đạt 26,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong các nhóm chủ đầu tư, UBND các xã, phường có tỷ lệ giải ngân cao nhất với 67,65% kế hoạch vốn được giao. Có 10 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%.

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được giao hơn 1.908 tỷ đồng, đã giải ngân 908,908 tỷ đồng, đạt 47,62% kế hoạch. Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn là đơn vị được giao vốn lớn nhất với số vốn giải ngân đạt 584,206 tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, nhất là công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và thủ tục phân bổ vốn cho các dự án mới.

Theo Sở Tài chính, nguyên nhân chính ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân là kế hoạch vốn năm 2026 tập trung lớn cho các dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới theo Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị, chiếm khoảng 47% tổng kế hoạch vốn được giao. Trong khi đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 chưa được phê duyệt nên chưa thể bố trí vốn cho các dự án khởi công mới.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư ở một số dự án còn kéo dài; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; một số nguồn vốn chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết nên ảnh hưởng tới tiến độ triển khai và giải ngân.

Sơn La tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026. Các sở, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được giao.



Cùng với đó, UBND các xã, phường cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; các nhà thầu phải tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành.