Sơn La: Phiêng Cằm công bố quyết định thành lập 15 chi bộ mới sau sắp xếp tổ chức bản
01/07/2026 11:25 GMT +7
Đảng ủy xã Phiêng Cằm (Sơn La) vừa tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại các bản và thành lập 15 chi bộ mới sau sắp xếp. Đây là bước triển khai quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc kết thúc hoạt động của 34 chi bộ trước khi sắp xếp.
Đồng thời, công bố quyết định thành lập 15 chi bộ mới tương ứng với 15 bản sau sắp xếp, gồm: Nong Tàu, Nong Xà Nghè, Lọng Hỏm, Hua Két, Phiêng Ngần, Pú Tậu, Phiêng Phụ, Cho Cong, Nhụng, Sài Khao, Phiêng Khôm, Hua Pư, Pá Hốc, Co Hịnh và Huổi Nhả.
Ban Thường vụ Đảng ủy cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2026 – 2030.
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc chỉ định Trưởng bản lâm thời đối với 15 bản sau sắp xếp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Vàng A Lả, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng các chi bộ mới được thành lập và các đồng chí được giao trọng trách mới.
Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm đề nghị các chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đội ngũ Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng bản lâm thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, sâu sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Thay mặt các chi bộ mới thành lập, ông Lò Văn Bó, Bí thư Chi bộ bản Nong Tàu bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Việc công bố các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các bản và thành lập các chi bộ mới là bước đi quan trọng trong triển khai chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước theo hướng hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố mới nhất ở Sơn La: Đây là phương án của xã Phiêng Cằm, sẽ chỉ còn mấy thôn bản?
Theo dự thảo phương án sắp xếp thôn, bản, xã Phiêng Cằm (tỉnh Sơn La) dự kiến giảm số lượng bản từ 34 xuống còn 15 sau sắp xếp. Quá trình xây dựng phương án nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đông đảo cử tri, Nhân dân, hướng tới mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng quản lý ở cơ sở.
Bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình xây dựng nông thôn mới ở xã Phiêng Cằm, Sơn La
Xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La đã và đang có những bước tiến vững chắc trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng lòng của bà con, chương trình xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng gió mới, làm thay đổi rõ rệt diện mạo vùng cao nơi đây.
Phiêng Cằm: Khát vọng vươn lên từ vùng đất khó, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Xã Phiêng Cằm (Sơn La) triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.