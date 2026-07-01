Sơn La: Phiêng Cằm công bố quyết định thành lập 15 chi bộ mới sau sắp xếp tổ chức bản

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng xã đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về việc kết thúc hoạt động của 34 chi bộ trước khi sắp xếp.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập 15 chi bộ mới tương ứng với 15 bản sau sắp xếp, gồm: Nong Tàu, Nong Xà Nghè, Lọng Hỏm, Hua Két, Phiêng Ngần, Pú Tậu, Phiêng Phụ, Cho Cong, Nhụng, Sài Khao, Phiêng Khôm, Hua Pư, Pá Hốc, Co Hịnh và Huổi Nhả.

Ban Thường vụ Đảng ủy cũng công bố các quyết định chỉ định Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2026 – 2030.

Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp bản và công tác cán bộ tại xã Phiêng Cằm. Ảnh: Vũ Trường.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND xã về việc chỉ định Trưởng bản lâm thời đối với 15 bản sau sắp xếp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Vàng A Lả, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chúc mừng các chi bộ mới được thành lập và các đồng chí được giao trọng trách mới.

Ông Vàng A Lả, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Trường.

Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Cằm đề nghị các chi bộ khẩn trương kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; đội ngũ Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư và Trưởng bản lâm thời tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững đoàn kết, sâu sát cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tạo sự đồng thuận trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Ông Lò Văn Bó, Bí thư Chi bộ bản Nong Tàu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vũ Trường.

Thay mặt các chi bộ mới thành lập, ông Lò Văn Bó, Bí thư Chi bộ bản Nong Tàu bày tỏ quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Việc công bố các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các bản và thành lập các chi bộ mới là bước đi quan trọng trong triển khai chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước theo hướng hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tạo nền tảng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.