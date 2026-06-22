Sơn La: Ông Ly A Chứ giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 375-QĐ/TU ngày 18/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Ly A Chứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Co Mạ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Co Mạ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, chỉ định ông Ly A Chứ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ nhiệm kỳ 2025 – 2030 kể từ ngày 20/6/2026.

Ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tặng hoa chúc mừng ông Ly A Chứ nhận nhiệm vụ mới tại xã Long Hẹ. Ảnh: Trọng Đại.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Lâm - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La chúc mừng ông Ly A Chứ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La đề nghị tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác; giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ; cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Long Hẹ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ly A Chứ - tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tân Phó Bí thư Đảng ủy xã Long Hẹ khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Hẹ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.