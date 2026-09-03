Sơn La: Những “điểm sáng” tạo đà tăng trưởng kinh tế - xã hội tháng 8

Công nghiệp, thương mại tiếp tục khởi sắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong tháng 8/2026, các cấp, ngành tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và tăng thu ngân sách.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 26,67% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sản lượng điện của các nhà máy thủy điện và một số sản phẩm công nghiệp chế biến như sữa, chè, xi măng.

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,14%. Trong đó, khai khoáng tăng 9,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,91%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,48%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 7,93%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 4.480 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và 29,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt khoảng 32.355 tỷ đồng, tăng 18,7%.

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La tháng 8 đạt khoảng 465 tỷ đồng, lũy kế đạt 3.760 tỷ đồng, bằng 74,46% dự toán HĐND tỉnh giao. Ảnh: Phạm Hoài.

Hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực. Kim ngạch tháng 8 đạt khoảng 15,49 triệu USD, tăng 49,85% so với tháng trước và 24,15% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 151,2 triệu USD, tăng 12,78%, với các mặt hàng chủ lực như xi măng, chè, sản phẩm sắn, chuối, xoài, chanh leo...

Thu ngân sách tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 8 ước đạt 1.300 tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đạt 25.283 tỷ đồng, bằng 131,27% dự toán. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La tháng 8 đạt khoảng 465 tỷ đồng, lũy kế đạt 3.760 tỷ đồng, bằng 74,46% dự toán HĐND tỉnh giao.

Cùng với đó, Sơn La tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng.

Nông nghiệp giữ nhịp, du lịch và chuyển đổi số tạo sức bật

Sản xuất nông nghiệp tháng 8 duy trì ổn định. Diện tích lúa đông xuân đạt 13.384 ha, sản lượng 73.606 tấn; diện tích ngô đạt 70.969 ha, sản lượng thu hoạch 15.162 tấn; rau các loại đạt 9.735 ha.

Toàn tỉnh Sơn La hiện có 824 hợp tác xã nông nghiệp, 210 sản phẩm OCOP còn hiệu lực và 115 chuỗi cung ứng nông, lâm, thủy sản an toàn. Đây là nền tảng để Sơn La tiếp tục tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường.

Nông nghiệp Sơn La tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng, từng bước nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản. Ảnh: Phạm Hoài.

Tuy nhiên, sản xuất vẫn chịu tác động lớn của thiên tai và dịch bệnh. Trong tháng 8, thiên tai làm 4 người chết, 1 người bị thương, hơn 1.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng; nhiều diện tích lúa, cây trồng, rừng, nuôi thủy sản cùng hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở y tế và điện bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước khoảng 410 tỷ đồng.

Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong tháng, toàn tỉnh tiêu hủy 899 con lợn, trọng lượng khoảng 42 tấn; lũy kế tiêu hủy 6.776 con, hơn 350 tấn. Các địa phương đang tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch và kiểm soát nguy cơ lây lan.

Trong lâm nghiệp, tỉnh Sơn La đẩy mạnh trồng cây phân tán, quản lý rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp, điều tra tài nguyên rừng, nghiên cứu tín chỉ carbon, bảo tồn đa dạng sinh học và giảm phát thải khí nhà kính. Việc ứng dụng công nghệ số đang từng bước nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên.

Du lịch tiếp tục là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút ngày càng nhiều du khách đến Sơn La. Ảnh: Quỳnh Liên.

Du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tháng 8, Sơn La ước đón khoảng 272.000 lượt khách, doanh thu khoảng 350 tỷ đồng. Tỉnh đồng thời triển khai Đề án phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030, tăng cường quảng bá các sản phẩm gắn với văn hóa, thiên nhiên và nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được xác định là động lực mới. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sơn La đẩy mạnh xây dựng, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành. Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh đã tích hợp hơn 330 danh mục dữ liệu từ 18 sở, ngành, với khoảng 31,5 triệu bản ghi.

Bước sang tháng 9, tỉnh Sơn La xác định tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng quý III.

Những kết quả đạt được trong tháng 8, cùng với việc tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, sản xuất, thị trường và hạ tầng, đang tạo thêm cơ sở để tỉnh Sơn La tăng tốc trong những tháng cuối năm.