Sơn La nâng chuẩn nông thôn mới, mở hướng xây dựng nông thôn mới hiện đại

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định về Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Các bộ tiêu chí được áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND các xã và tổ chức, cá nhân có liên quan. Riêng Bộ tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại được áp dụng thí điểm tại những xã có điều kiện và được UBND tỉnh lựa chọn.

Điểm đáng chú ý, các xã thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới được phân thành 3 nhóm theo Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Sơn La. Cách phân nhóm nhằm xác định yêu cầu, mức độ và lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa bàn, đồng thời tạo cơ sở để đánh giá thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới.

Nâng chuẩn từ hạ tầng, sản xuất đến môi trường

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 bao quát nhiều lĩnh vực, từ quy hoạch, hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển kinh tế nông thôn đến giáo dục, y tế, văn hóa, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, môi trường, hệ thống chính trị và hành chính công.

Ngay ở tiêu chí quy hoạch, xã phải có quy hoạch chung hoặc quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện. Đối với một số xã nhóm 1, yêu cầu quy hoạch còn gắn với định hướng phát triển thành đô thị và đặc điểm cơ cấu kinh tế của địa phương.

Hạ tầng giao thông được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong lĩnh vực hạ tầng, yêu cầu về giao thông được xác định theo từng nhóm xã. Xã nhóm 1 phải có 100% đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch, 100% đường xã đạt cấp kỹ thuật đường đô thị; tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh và 100% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa. Với xã nhóm 2, tối thiểu 90% đường thôn, ngõ, xóm phải được cứng hóa. Xã nhóm 3 phải bảo đảm đường xã được đầu tư, nâng cấp đạt chuẩn quy hoạch và thực hiện bảo trì hằng năm.

Cùng với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, Bộ tiêu chí đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng sản xuất và thu nhập. Thu nhập bình quân đầu người phải có tốc độ tăng bình quân từ 9,5%/năm trở lên. Các địa phương phải từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực, gắn với chứng nhận chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chế biến, tiêu thụ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Đáng chú ý, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn được cụ thể hóa thành những yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới. Xã nhóm 1 phải có ít nhất 3 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động hiệu quả; xã nhóm 2 có ít nhất 2 mô hình và xã nhóm 3 có ít nhất 1 mô hình. Các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn hướng tới tái sử dụng, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, giảm vật tư đầu vào, tận dụng chất thải để tạo ra sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu hoặc phân bón, qua đó vừa nâng giá trị sản xuất vừa giảm tác động đến môi trường.

Phát triển sản phẩm OCOP cũng được gắn chặt hơn với kinh tế nông thôn. Xã nhóm 1 và nhóm 2 phải có kế hoạch phát triển OCOP giai đoạn 2026-2030, đồng thời có ít nhất một sản phẩm OCOP 4 sao trở lên còn thời hạn hoặc ít nhất hai sản phẩm OCOP 3 sao còn thời hạn, kèm lộ trình phát triển sản phẩm 4 sao. Xã nhóm 3 phải có sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn.

Các địa phương ở Sơn La phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân. Ảnh: Phạm Hoài.

Một điểm mới khác là khoa học công nghệ và chuyển đổi số được đưa thành nội dung cụ thể trong Bộ tiêu chí. Đến năm 2030, 100% thôn và vùng sản xuất trên địa bàn xã phải có khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ viễn thông và Internet băng rộng phù hợp. Cùng với đó là yêu cầu số hóa dữ liệu, phát triển thương mại điện tử và từng bước xây dựng mô hình thôn thông minh tại những nhóm xã được đánh giá.

Ở lĩnh vực môi trường, yêu cầu chuyển mạnh từ thu gom, xử lý chất thải sang quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn và bảo vệ cảnh quan nông thôn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý phải đạt từ 80% trở lên; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp không quá 50% tổng lượng phát sinh. Đồng thời, ít nhất 90% chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu hoặc phân bón.

Trong quản trị địa phương, yêu cầu cũng được nâng lên theo hướng hiệu quả, minh bạch và phục vụ người dân tốt hơn. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã phải được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trung tâm Phục vụ hành chính công phải hoạt động hiệu quả, trong đó tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt từ 90% trở lên.

Từ nông thôn mới đến nông thôn mới hiện đại

Nếu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới được thiết kế theo 3 nhóm xã, thì Bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại dành cho những địa bàn có điều kiện và được UBND tỉnh lựa chọn. Đây là bước phát triển tiếp theo, lấy nền tảng nông thôn mới làm cơ sở để nâng cao chất lượng sống, năng lực sản xuất và hiệu quả quản trị ở khu vực nông thôn.

Theo đó, xã muốn được công nhận nông thôn mới hiện đại trước hết phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn đối với xã nhóm 1 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới. Điều này cho thấy nông thôn mới hiện đại không phải một bộ tiêu chí thay thế mà là bước phát triển cao hơn, đòi hỏi địa phương phải hoàn thành chuẩn nông thôn mới ở mức cao trước khi tiến tới các yêu cầu hiện đại.

Yêu cầu về thu nhập cũng được nâng lên. Tại thời điểm xét, công nhận nông thôn mới hiện đại, thu nhập bình quân đầu người của xã phải cao hơn ít nhất 10% so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng đối với xã nhóm 1 cùng thời điểm.

Hạ tầng số và năng lượng mới là những điểm nhấn của bộ tiêu chí này. 100% thôn phải có hạ tầng băng rộng cố định và di động tốc độ cao như cáp quang, 4G/5G. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất phải được bảo đảm nguồn điện an toàn, tin cậy, ổn định; đồng thời khuyến khích, từng bước mở rộng việc sử dụng nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Đặc biệt, nông nghiệp thông minh được xác định là một yêu cầu riêng. Mỗi xã phải có ít nhất một mô hình nông nghiệp thông minh và ít nhất một sản phẩm OCOP 4 sao trở lên còn thời hạn. Tối thiểu 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động trên địa bàn phải tham gia chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh.

Chuyển đổi số không chỉ dừng ở lĩnh vực sản xuất mà được mở rộng sang y tế, giáo dục và văn hóa. Tại trạm y tế, 100% cán bộ phải sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm phục vụ quản lý tiêm chủng, bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, hồ sơ sức khỏe cá nhân, thống kê y tế điện tử và tư vấn khám chữa bệnh từ xa. 100% trường học áp dụng nền tảng số trong quản lý, giảng dạy và học tập.

Trong lĩnh vực văn hóa, 100% bản phải có nhà văn hóa đạt chuẩn; tối thiểu 80% nhà văn hóa thôn được ứng dụng công nghệ số trong quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động. Ít nhất 90% nội dung tuyên truyền, cổ động, phổ biến pháp luật, quảng bá văn hóa, du lịch được thực hiện trên môi trường số.

Bộ tiêu chí hiện đại cũng đặt yêu cầu cao hơn về an sinh xã hội, bản sắc văn hóa và môi trường sống. Tỷ lệ nghèo đa chiều không quá 1%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 50% trở lên. 100% thôn có và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước phù hợp với quy định pháp luật; ít nhất 95% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; ít nhất 90% thôn đạt danh hiệu bản văn hóa, trong đó tối thiểu 70% duy trì danh hiệu liên tục từ 3 năm trở lên.

Người dân Sơn La phấn khởi khi có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh để sử dụng cho cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Ảnh: Phạm Hoài.

Về môi trường, ít nhất 85% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy định và ít nhất 85% chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý theo quy định. Về an ninh, trật tự, xã phải đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, được công nhận hoặc duy trì kết quả điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời đáp ứng các tiêu chí xây dựng Công an xã vững mạnh, hiện đại, kiểu mẫu.

Để triển khai hiệu quả hai bộ tiêu chí, Sơn La phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và địa phương. Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp áp dụng, nguồn số liệu, hồ sơ minh chứng và đánh giá từng nội dung tiêu chí. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ của UBND xã, cơ quan phụ trách phải tổ chức thẩm tra và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ nếu cần.

Đối với UBND các xã, quá trình thực hiện phải căn cứ bộ tiêu chí, hướng dẫn của các sở, ngành và điều kiện thực tế. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, địa phương phải lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân; đồng thời công khai kết quả tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các thôn, bản, trên hệ thống truyền thanh và các kênh thông tin khác trong thời gian tối thiểu 10 ngày.

Xây dựng nông thôn mới hiện đại ở Sơn La hướng tới nâng cao đời sống người dân, phát triển sản xuất bền vững và gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc. Ảnh: Phạm Hoài.

Việc ban hành đồng thời Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí thí điểm xã nông thôn mới hiện đại giai đoạn 2026-2030 cho thấy bước chuyển trong tư duy xây dựng nông thôn của Sơn La. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành các tiêu chí, mà hướng tới nâng cao chất lượng, tạo sinh kế bền vững, phát triển sản xuất theo hướng thông minh, xanh và tuần hoàn, đồng thời đưa chuyển đổi số vào quản trị và đời sống.

Đây cũng là nền tảng để các địa phương từng bước hình thành diện mạo nông thôn mới hiện đại, trong đó hạ tầng đồng bộ, kinh tế phát triển, môi trường được bảo vệ, bản sắc văn hóa được gìn giữ và người dân trở thành chủ thể, trực tiếp thụ hưởng thành quả của quá trình phát triển.