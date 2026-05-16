Sơn La nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

Môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026. Hội nghị có sự tham gia của gần 200 đại biểu là lãnh đạo UBND, cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế, hạ tầng và đô thị của 75 xã, phường; đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đại diện Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã truyền đạt nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; quy định về phân loại dự án đầu tư; thủ tục đánh giá sơ bộ tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường; công tác quản lý chất thải; thủ tục cấp giấy phép môi trường và đăng ký môi trường.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Các nội dung được trình bày theo hướng gắn với thực tiễn, giúp đại biểu nắm rõ quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, nhất là sau khi thực hiện phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La nhấn mạnh, bảo vệ môi trường hiện nay không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội nhằm bảo đảm chất lượng cuộc sống của nhân dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc

Trong những năm qua, hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng được hoàn thiện, nhất là sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực. Song trên thực tế, tình trạng ô nhiễm môi trường, suy giảm tài nguyên, vi phạm trong quản lý chất thải, xả thải chưa qua xử lý vẫn còn diễn ra ở một số nơi.

Một bộ phận tổ chức, cá nhân chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở một số địa bàn còn hạn chế; nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân chưa cao.

Thông qua hội nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp được cập nhật những nội dung cơ bản, quy định mới về bảo vệ môi trường, nhất là việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện thủ tục môi trường.

Qua đó, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, hướng tới xây dựng môi trường sống xanh, sạch, an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh.

