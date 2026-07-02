Sơn La: Mường Chiên nâng cao kỹ năng bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Nàng Han

Ngày 2/7, UBND xã Mường Chiên tổ chức Hội nghị tập huấn phương pháp, kỹ năng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nàng Han.

Dự hội nghị có ông Mao Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bà Điêu Thị Nhất, Thạc sĩ Dân tộc học, nguyên Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Quỳnh Nhai; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã; đại diện các phòng, ban chuyên môn, đoàn thể cùng cán bộ, công chức, nghệ nhân, người có uy tín và đại diện các bản trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn phương pháp, kỹ năng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nàng Han. Ảnh: Thông tin xã Mường Chiên.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội xã khẳng định, Lễ hội Nàng Han là di sản văn hóa phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc, chứa đựng nhiều giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của cộng đồng các dân tộc địa phương.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử, cội nguồn dân tộc mà còn quảng bá hình ảnh địa phương, khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Cán bộ, công chức, nghệ nhân, người có uy tín và đại diện các bản trên địa bàn xã Mường Chiên tham dự Hội nghị tập huấn phương pháp, kỹ năng bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Nàng Han. Ảnh: Thông tin xã Mường Chiên.

Tại hội nghị, Thạc sĩ Dân tộc học Điêu Thị Nhất đã truyền đạt những nội dung trọng tâm về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; phân tích vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, thực hành và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, hướng dẫn học viên phương pháp sưu tầm, tư liệu hóa, lưu giữ tư liệu và kỹ năng tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Lễ hội Nàng Han gắn với phát triển văn hóa, du lịch của địa phương.

Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 2 đến 3/7/2026). Thông qua chương trình tập huấn, các đại biểu được bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nghệ nhân và cộng đồng trong gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống.

Đây cũng là nền tảng để xã Mường Chiên tiếp tục bảo tồn hiệu quả di sản văn hóa đặc trưng, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và khai thác tiềm năng văn hóa phục vụ phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.