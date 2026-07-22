Sơn La: Mường Chiên cấp phát hơn 238.000 cây giống cà phê, mở rộng vùng nguyên liệu gắn với phát triển sinh kế
22/07/2026 16:17 GMT +7
Xã Mường Chiên (tỉnh Sơn La) vừa tổ chức cấp phát 238.500 cây giống cà phê cho các hộ dân đăng ký tham gia phát triển vùng nguyên liệu. Hoạt động không chỉ giúp người dân mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập mà còn tạo nền tảng hình thành vùng cà phê tập trung, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển nông nghiệp bền vững.
Đợt cấp phát được triển khai tại các bản Nà Mùn, Chiềng Khay, Có Luông, Pạ Lò, Pho Pha, Phiêng Bay, Lọng Ố cùng một số bản khác trên địa bàn xã. Theo kế hoạch, tổng diện tích đăng ký trồng mới cà phê của các hộ dân là 60 ha, với 238.500 cây giống được cấp phát.
Để bảo đảm tiến độ sản xuất, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng giống xây dựng phương án cấp phát cụ thể theo từng bản. Công tác vận chuyển, bàn giao cây giống được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm cây giống đạt chất lượng trước khi đến tay người dân.
Việc cấp phát diễn ra công khai, đúng đối tượng, đúng số lượng và đúng thời gian, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ chủ động trồng cây trong khung thời vụ thích hợp, góp phần nâng cao tỷ lệ cây sống và khả năng sinh trưởng ngay từ những ngày đầu xuống giống.
Có mặt tại các điểm cấp phát, đông đảo người dân phấn khởi khi được nhận cây giống để phát triển sản xuất. Nhiều hộ cho biết việc được Nhà nước hỗ trợ giống giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, tạo thêm động lực mở rộng diện tích canh tác và chuyển đổi sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.
Việc hỗ trợ cây giống cà phê không chỉ góp phần giúp các hộ dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập mà còn tạo tiền đề để địa phương xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.
Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, hướng tới nâng cao giá trị trên cùng một đơn vị diện tích.
Bên cạnh việc cấp phát cây giống, cán bộ chuyên môn của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cũng trực tiếp hướng dẫn người dân các kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nội dung hướng dẫn tập trung vào cách lựa chọn vị trí trồng, đào hố, bón lót, mật độ trồng, tưới nước, chăm sóc cây trong giai đoạn đầu cũng như các biện pháp phòng, chống sâu bệnh thường gặp trên cây cà phê.
Việc đồng hành cùng người dân từ khâu cấp phát giống đến hướng dẫn kỹ thuật được kỳ vọng sẽ nâng cao tỷ lệ cây sống, giúp cây sinh trưởng, phát triển tốt và sớm cho năng suất ổn định. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm hiệu quả của chương trình hỗ trợ, đồng thời tạo niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất.
Trong những năm gần đây, Mường Chiên đang từng bước định hướng phát triển các loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, trong đó cà phê được xác định là một trong những cây trồng có tiềm năng mang lại giá trị kinh tế.
Việc mở rộng diện tích trồng cà phê gắn với hỗ trợ giống và chuyển giao kỹ thuật sẽ góp phần xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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