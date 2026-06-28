Sơn La: Muổi Nọi ổn định tổ chức sau sáp nhập bản, đầu tư hạ tầng khơi thông động lực phát triển vùng cao

Kiện toàn tổ chức sau sáp nhập, củng cố khối đại đoàn kết ở cơ sở

Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy xã Muổi Nọi do ông Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn vừa làm việc tại hai bản Hua Lành và Pá Lầu nhằm triển khai công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo bản sau sáp nhập, đồng thời kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường giao thông liên bản.

Hua Lành và Pá Lầu là hai bản vùng cao đặc biệt khó khăn của xã Muổi Nọi, có 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn khiến đời sống kinh tế - xã hội của người dân còn nhiều hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức rất cao. Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của bản Hua Lành là 95,31%, bản Pá Lầu là 94,83%.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về Đề án sắp xếp, sáp nhập bản, Hua Lành (64 hộ, 336 nhân khẩu) và Pá Lầu (58 hộ, 287 nhân khẩu) đã được hợp nhất thành bản mới mang tên Hua Lành với quy mô 122 hộ, 623 nhân khẩu.

Đoàn công tác Ban Thường vụ Đảng ủy xã Muổi Nọi làm việc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân hai bản Hua Lành, Pá Lầu về công tác kiện toàn tổ chức sau sáp nhập. Ảnh: Quỳnh Liên.

Để bộ máy mới sớm đi vào hoạt động ổn định, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ cán bộ theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, xã tạm thời bố trí hai chức danh lãnh đạo bản do đại diện của hai bản cũ đảm nhiệm nhằm bảo đảm tính đại diện, tạo sự đồng thuận và phát huy khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi tổ chức của bản mới đi vào ổn định, địa phương sẽ tiến hành bầu các chức danh theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tổ chức hội ý, lấy ý kiến đảng viên trong chi bộ để chuẩn bị cho việc chỉ định nhân sự lâm thời. Các đảng viên lão thành, cán bộ cốt cán và Nhân dân đều bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với phương án nhân sự do Đảng ủy, UBND xã đề xuất.

Bên cạnh đó, đại diện Nhân dân cũng kiến nghị địa phương tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống nước sinh hoạt và nước phục vụ sản xuất; đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lâu dài có năng lực, trách nhiệm, phân công hợp lý theo từng khu vực dân cư để kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở.

Các đảng viên Chi bộ Pá Lầu tham gia đóng góp ý kiến, thống nhất phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo bản mới. Ảnh: Quỳnh Liên.

Đối thoại trực tiếp với Nhân dân, ông Hoàng Quốc Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng bản mới ngày càng phát triển. Lãnh đạo xã khẳng định các công trình công cộng như nhà văn hóa sau sáp nhập sẽ trở thành tài sản chung, phục vụ nhu cầu sinh hoạt chính trị, văn hóa, thể thao của toàn thể Nhân dân. Đối với những kiến nghị về nước sinh hoạt, xã đã thông tin cụ thể về lộ trình đầu tư trong thời gian tới.

Đồng thời, lãnh đạo xã yêu cầu Ban quản lý bản mới sau khi được kiện toàn phải nhanh chóng phát huy vai trò nòng cốt, đổi mới công tác dân vận, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ và phát triển rừng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đẩy nhanh hạ tầng giao thông, khơi thông động lực phát triển vùng cao

Trong chương trình công tác, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra thực địa dự án đường giao thông liên bản Hua Lành - Pá Lầu; gặp gỡ các hộ dân bị ảnh hưởng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Lãnh đạo xã Muổi Nọi kiểm tra thực địa dự án đường giao thông liên bản Hua Lành - Pá Lầu, đôn đốc tiến độ thi công công trình. Ảnh: Quỳnh Liên.

Công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 30%. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng được cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai công khai, minh bạch, đúng quy định, tạo được sự đồng thuận của Nhân dân.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 10/6/2026, trong tổng số hơn 4,9 tỷ đồng vốn được giao năm 2026, chủ đầu tư đã giải ngân hơn 4,4 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch. Mặc dù điều kiện thi công tại khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ mở ra cơ hội kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống của đồng bào vùng cao Muổi Nọi.