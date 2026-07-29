Sơn La ký cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Thu hút mạnh các dự án năng lượng quy mô lớn

Đến hết tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh Sơn La có 12 dự án thủy điện đang được triển khai thi công với tổng công suất 180 MW, tổng vốn đầu tư 6.197 tỷ đồng. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 3.100 tỷ đồng, tương đương 50% tổng vốn đăng ký.

Lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Tỉnh Sơn La đã tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của 58 dự án đầu tư mới trong lĩnh vực năng lượng với tổng công suất khoảng 4.805 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 110.000 tỷ đồng.

Trong số này, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho 14 dự án với tổng công suất 1.790 MW, tổng vốn đầu tư 42.829 tỷ đồng, gồm 10 dự án điện mặt trời (1.700 MW), 1 dự án điện gió (80 MW) và 1 dự án thủy điện (10 MW).

Các đại biêu tham dự Lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành thực hiện các dự án đầu tư phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đang xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với 6 dự án có tổng công suất 126 MW, tổng vốn đầu tư 2.774 tỷ đồng, gồm 3 dự án điện mặt trời với công suất 107 MW và 3 dự án thủy điện với công suất 19 MW.

Hiện, Sở Tài chính đang chủ trì thẩm định 35 dự án với tổng công suất 2.739 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 61.801 tỷ đồng, gồm 14 dự án điện mặt trời (1.092 MW), 3 dự án điện gió (305 MW) và 18 dự án thủy điện (1.340 MW). Đồng thời, Sở Công Thương đang xác định thông tin đối với 3 dự án có tổng công suất 153 MW, tổng vốn đầu tư dự kiến 3.700 tỷ đồng.

Cam kết đồng hành, rút ngắn thủ tục cho nhà đầu tư

Tại lễ ký cam kết, UBND tỉnh Sơn La khẳng định sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó lĩnh vực năng lượng được xác định là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng của địa phương.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Hoài.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; tăng cường hướng dẫn thủ tục, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.



Các cơ quan chuyên môn được yêu cầu ưu tiên nhân lực, thời gian để giải quyết hồ sơ các dự án năng lượng; thực hiện nghiêm Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 9/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về cơ chế phân luồng, xử lý hồ sơ đầu tư. Đối với các dự án năng lượng tái tạo, thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn từ 20-50% so với quy định chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

Các đại biểu phát biểu tại lễ ký cam kết. Ảnh: Phạm Hoài.

Đối với các dự án đang thi công, UBND tỉnh đề nghị các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng hoặc trước thời hạn đã cam kết để sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được báo cáo kịp thời để tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, các nhà đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm đủ điều kiện để sớm khởi công xây dựng.

UBND tỉnh Sơn La cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường chủ động thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; kịp thời bàn giao đất cho nhà đầu tư theo tiến độ. Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng (nếu có) và các nghĩa vụ pháp lý liên quan, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Lễ ký cam kết đánh dấu bước tăng cường hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp trong phát triển năng lượng tái tạo tại Sơn La. Ảnh: Phạm Hoài.

Lễ ký cam kết trách nhiệm và đồng hành cùng các nhà đầu tư thể hiện quyết tâm của tỉnh Sơn La trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, tạo động lực thu hút các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.