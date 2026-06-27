Sơn La: Khơi dậy tư duy mới, kiến tạo người nông dân chuyên nghiệp trong kỷ nguyên số

Định hình người nông dân chuyên nghiệp từ tư duy đến hành động

Ngày 27/6, tại Công ty TNHH Trà Thu Đan (xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La), Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La tổ chức tọa đàm "Người nông dân chuyên nghiệp: Tư duy mới - Cách làm mới - Giá trị mới".

Tham dự tọa đàm có ông Lê Minh Hoan, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Lê Quốc Doanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam; ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam; ông Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường.

Đông đảo đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân tham dự tọa đàm "Người nông dân chuyên nghiệp: Tư duy mới - Cách làm mới - Giá trị mới" tại Sơn La. Ảnh: Thanh Nga.

Về phía tỉnh Sơn La có ông Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo nông dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với nhiều thay đổi mang tính thời đại: Từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; từ chú trọng sản lượng sang nâng cao giá trị gia tăng; từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa giá trị; từ tăng trưởng truyền thống sang tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phát biểu đề dẫn, nhấn mạnh vai trò của người nông dân chuyên nghiệp trong phát triển nền nông nghiệp hiện đại. Ảnh: Thanh Nga.

Theo ông Cao Minh Tuấn, để thích ứng với xu thế đó, cần xây dựng hình mẫu người nông dân chuyên nghiệp dựa trên ba trụ cột cốt lõi là tư duy mới, cách làm mới và giá trị mới. Trong đó, tư duy mới là chuyển từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo nhu cầu thị trường, từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác. Cách làm mới được hình thành trên nền tảng ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình sản xuất, tham gia hợp tác xã và phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn. Những yếu tố này sẽ tạo nên các giá trị mới, gồm thương hiệu, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin của thị trường.

Lan tỏa mô hình thực tiễn, xây dựng hệ sinh thái đồng hành cùng nông dân

Tại tọa đàm, đại diện HTX Cà phê Bích Thao, HTX Nông nghiệp 26/3, Chi nhánh Doveco Sơn La, Tổ Khuyến nông cộng đồng tỉnh Sơn La, Viettel Post Sơn La và Công ty Sorimachi Việt Nam đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng chuỗi giá trị và vai trò đồng hành của doanh nghiệp, hệ thống khuyến nông trong nâng cao năng lực cho nông dân.

Đại diện các hợp tác xã tham gia đóng góp ý kiến taị buổi tọa đàm, Ảnh: Thanh Nga.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tọa đàm mở với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nông dân. Các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp; đồng thời đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của hệ thống khuyến nông, Hội Nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong việc hình thành hệ sinh thái hỗ trợ nông dân phát triển.

Phiên tọa đàm mở thu hút nhiều ý kiến trao đổi về giải pháp xây dựng đội ngũ nông dân có tư duy mới, kỹ năng số và năng lực hội nhập. Ảnh: Thanh Nga.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ tư duy sản xuất mới, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết theo chuỗi giá trị. Đây cũng là bước đi quan trọng hướng tới xây dựng đội ngũ nông dân có tri thức, kỹ năng nghề, năng lực số và khả năng thích ứng linh hoạt với yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại, xanh và hội nhập quốc tế.