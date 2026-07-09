Sơn La khẩn trương ứng phó mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức cao

Sơn La chủ động ứng phó với thiên tai

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La đã ban hành công văn khẩn yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, từ chiều tối ngày 8/7 , trên địa bàn tỉnh Sơn La được dự báo tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng 100mm. Đáng chú ý, nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong vòng 3 giờ có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông suối.

Sơn La khẩn trương ứng phó mưa lớn, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của ngành khí tượng, từ đêm 7/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như khu vực Thủy điện Sơn La tại xã Mường La đạt 51,6mm; Mường Bám 1 và Mường Bám 2 trên địa bàn xã Mường Bám đạt từ 42-47mm; xã Quỳnh Nhai ghi nhận lượng mưa khoảng 39mm.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm chủ động, kịp thời, không để xảy ra thiệt hại về người.

Một trong những nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, cập nhật liên tục các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng để thông tin kịp thời tới chính quyền cơ sở và người dân bằng nhiều hình thức như hệ thống truyền thanh, mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng và các phương tiện thông tin khác.

Các địa phương được yêu cầu rà soát toàn bộ các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, chân taluy, sườn dốc, những nơi từng xảy ra sạt lở hoặc có dấu hiệu nứt đất, sụt lún để kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn và tổ chức di dời người dân khi cần thiết.

Người dân vùng có nguy cơ cao được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Ảnh: Lò Lon

Đối với những khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, chính quyền cơ sở phải kiên quyết không để người dân ở lại khi xuất hiện mưa lớn kéo dài hoặc khi có thông báo nguy hiểm. Trong đó, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và các hộ gia đình đặc biệt khó khăn.

Song song với công tác sơ tán dân, các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu tăng cường kiểm soát tại các ngầm, tràn, cầu yếu, khu vực ngập sâu và các điểm có nguy cơ sạt lở cao; kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị quản lý giao thông, thủy lợi, thủy điện được giao chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt và vận hành an toàn các công trình hồ chứa, nhất là các hồ nhỏ và hồ xung yếu.

Đối với sản xuất nông nghiệp, ngành chuyên môn khuyến cáo người dân chủ động gia cố nhà cửa, chuồng trại, bảo vệ diện tích cây trồng, vật nuôi và khẩn trương thu hoạch những diện tích nông sản đã đến kỳ thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ", sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại nghiêm trọng do chủ quan, lơ là hoặc không tổ chức sơ tán dân kịp thời.

Trong bối cảnh diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.