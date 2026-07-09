Sơn La khẩn trương rà soát , phân loại 1.394 bản, tiểu khu, tổ dân phố

Sơn La khẩn trương rà soát 1.394 bản, tiểu khu sau sắp xếp

Ngày 9/7, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đã chủ trì cuộc họp Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định kết quả xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2026, các địa phương đã tiến hành rà soát, xây dựng phương án tổ chức lại đơn vị dân cư phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu tinh gọn bộ máy ở cơ sở.

Theo kết quả rà soát và đề xuất của các địa phương, toàn tỉnh đã thực hiện sáp nhập từ 2.233 bản, tiểu khu, tổ dân phố hiện có xuống còn 1.394 đơn vị, giảm 839 bản, tiểu khu, tổ dân phố, tương đương giảm hơn 37,5% số đơn vị dân cư trên địa bàn.

Sơn La Họp Hội đồng và Tổ giúp việc thẩm định kết quả xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn.

Sau sắp xếp, việc xác định, phân loại thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các chương trình, chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội và đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trong giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, công tác phân định bản, tiểu khu, tổ dân phố sau sắp xếp đang được các sở, ngành và địa phương triển khai bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Tính đến hết ngày 8/7/2026, đã có 2 xã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định và hơn 30 xã gửi hồ sơ dự thảo để các cơ quan chuyên môn thẩm định, cho ý kiến hoàn thiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu phân loại; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; đồng thời xem xét các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và công tác an sinh xã hội đối với người dân tại các địa bàn sau sắp xếp.

Thực hiện sáp nhập từ 2.233 bản, tiểu khu, tổ dân phố hiện có xuống còn 1.394 đơn vị.

Phát biểu tại cuộc họp Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành tập trung rà soát, đánh giá và phân loại toàn bộ 1.394 bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, đặc biệt lưu ý đối với những trường hợp sáp nhập giữa bản đặc biệt khó khăn với bản khó khăn hoặc bản đã đạt các tiêu chí phát triển hơn để bảo đảm việc xác định đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá phải bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật; đối với những trường hợp đặc biệt hoặc còn có ý kiến khác nhau cần tổ chức kiểm tra thực địa nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và chính xác trong quá trình thẩm định.

Với quyết tâm không để gián đoạn việc thực hiện các chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sau sắp xếp đơn vị dân cư, tỉnh Sơn La đặt mục tiêu hoàn thành việc xác định thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn trước ngày 30/7/2026, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án và chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong thời gian tới.