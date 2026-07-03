Sơn La huy động 200 cán bộ “chạy đua” hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
03/07/2026 18:10 GMT +7
Sơn La cử công chức, viên chức hỗ trợ các xã, phường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số quản lý đất đai.
Sơn La sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định cử 200 công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ UBND các xã, phường triển khai Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
Theo đó, lực lượng được tăng cường gồm công chức, viên chức thuộc các phòng chuyên môn, Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số, Chi cục Kiểm lâm cùng nhiều đơn vị trực thuộc. Các cán bộ được phân thành nhiều nhóm phụ trách chung, nhóm chuyên gia kỹ thuật phần mềm và nhóm trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc.
Các tổ công tác có nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, bổ sung, chuẩn hóa hồ sơ địa chính; làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; định vị các thửa đất còn thiếu dữ liệu không gian; xây dựng cơ sở dữ liệu đối với diện tích đất lâm nghiệp; tạo mã định danh thửa đất, ký số sổ địa chính và tích hợp dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.
Bên cạnh đó, các tổ công tác cũng sẽ tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai tại cơ sở để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ, bảo đảm việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả.
Theo kế hoạch, các xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung rà soát, bổ sung và chuẩn hóa thông tin đối với các thửa đất còn thiếu dữ liệu, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/7/2026. Đây là cơ sở quan trọng để tích hợp đầy đủ thông tin vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.
Cùng với việc tăng cường cán bộ xuống cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cũng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc tại các xã, phường nhằm đánh giá tiến độ thực hiện và kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Nội dung kiểm tra tập trung vào
công tác lãnh đạo, chỉ đạo của địa phương; việc huy động nhân lực, bố trí nguồn
lực; kết quả làm giàu, làm sạch dữ liệu; bổ sung thông tin thửa đất; công tác
phối hợp với lực lượng công an trong đối khớp, xác thực dữ liệu với Cơ sở dữ liệu
quốc gia về dân cư cũng như chất lượng dữ liệu sau khi được chuẩn hóa.
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