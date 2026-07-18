Sơn La hướng tới mục tiêu độ che phủ rừng 48,5% năm 2026

Sơn La thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng

Ngày 17/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Sơn La hiện có tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp đạt gần 695 nghìn ha, chiếm 49,3% diện tích tự nhiên của toàn tỉnh. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng khoảng 89 nghìn ha, rừng phòng hộ hơn 333 nghìn ha và rừng sản xuất gần 273 nghìn ha.

Đến hết năm 2025, diện tích có rừng toàn tỉnh đạt khoảng 669 nghìn ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,3%. Năm 2026, HĐND và UBND tỉnh giao chỉ tiêu duy trì, nâng tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 48,5%, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Sơn La phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 48,5%. Ảnh: Văn Ngọc

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm Sơn La đã phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức gần 450 cuộc tuyên truyền về bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, thu hút hơn 32 nghìn lượt người dân tham gia.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã phát hành hơn 1.000 tờ rơi, đồng thời thực hiện gần 3.700 lượt tuyên truyền lưu động tại các xã, bản, tiểu khu nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 565 đợt tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các điểm nóng về phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Lực lượng kiểm lâm còn tích cực tham mưu triển khai các chương trình phát triển rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La, từ ngày 10/12/2025 đến ngày 5/6/2026, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 141 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 10 vụ, tương đương giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số đó có 124 vụ phá rừng trái pháp luật, 6 vụ khai thác rừng trái phép, 3 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật cùng nhiều hành vi vi phạm khác liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng đã tịch thu gần 5 m³ gỗ các loại, đồng thời thu nộp ngân sách Nhà nước gần 2,75 tỷ đồng.

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài và diễn biến phức tạp, toàn tỉnh vẫn xảy ra 21 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 36 ha rừng.

Nhờ duy trì nghiêm chế độ trực phòng cháy, chữa cháy rừng 24/24 giờ, chủ động lực lượng, phương tiện và phương án ứng phó tại cơ sở, các vụ cháy đều được phát hiện và khống chế kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Không chỉ tập trung bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm còn tích cực tham mưu triển khai các chương trình phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã gieo ươm khoảng 3 triệu cây giống lâm nghiệp, trồng mới hơn 44 nghìn cây phân tán tại nhiều địa phương.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ 6. Ảnh: Song Linh

Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2026, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép.

Bên cạnh đó, ngành kiểm lâm sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi diễn biến rừng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên rừng; tăng cường tuyên truyền pháp luật về lâm nghiệp bằng tiếng Kinh, tiếng Thái và tiếng Mông; đồng thời chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô.

Cùng với việc thực hiện các chương trình phát triển rừng bền vững, trồng rừng thay thế và bảo tồn đa dạng sinh học, Sơn La cũng đang từng bước thúc đẩy phát triển thị trường carbon rừng, triển khai các dự án quốc tế về thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu xây dựng nền lâm nghiệp xanh, bền vững, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân sống dựa vào rừng và giữ vững màu xanh trên vùng đất Tây Bắc.