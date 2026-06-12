Sơn La hoàn thành Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, đúng quy chế

Sơn La các môn khoa học xã hội tiếp tục chiếm ưu thế

Theo thống kê của Hội đồng thi, toàn tỉnh Sơn La có 14.286 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trong buổi thi sáng 11/6 với môn Ngữ văn, có 14.143 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 117 thí sinh; trong đó 26 thí sinh được miễn thi, 5 thí sinh ốm và 86 thí sinh bỏ thi. Buổi thi diễn ra ổn định, không phát sinh tình huống bất thường.

Ở môn Toán diễn ra chiều 11/6, toàn tỉnh có 13.564 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 115 thí sinh; gồm 29 trường hợp miễn thi, 5 trường hợp ốm và 81 trường hợp bỏ thi.

Cùng với thí sinh cả nước, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Sơn La đã hoàn thành bài thi các môn tự chọn. Ảnh: Văn Ngọc

Trong sáng 12/6, các thí sinh bước vào bài thi tự chọn với hai ca thi. Ở môn thi thứ nhất, có 14.253 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 120 thí sinh; gồm 31 trường hợp miễn thi, 4 trường hợp ốm và 85 trường hợp bỏ thi. Môn thi thứ hai có 14.127 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 117 thí sinh; trong đó có 31 trường hợp miễn thi, 4 trường hợp ốm và 82 trường hợp bỏ thi.

Bài thi tự chọn gồm các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Ngoại ngữ. Trong đó, nhóm môn khoa học xã hội tiếp tục chiếm ưu thế với hơn lượt đăng ký dự thi lớn. Riêng môn Lịch sử có 8.469 thí sinh đăng ký, cao nhất trong các môn thi.

Mặc dù tại nhiều địa phương trong tỉnh xuất hiện mưa, song đa số thí sinh đều có mặt tại điểm thi đúng giờ. Tại điểm thi Trường THPT Chiềng Sinh, có 603/606 thí sinh tham gia dự thi các môn tự chọn; 3 thí sinh được miễn thi theo quy định.

Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã có mặt tại điểm thi để làm thủ tục vào phòng thi. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường thi được thực hiện nghiêm túc; việc kiểm tra, giám sát trước khi thí sinh vào phòng thi được triển khai chặt chẽ, đúng quy chế.

Trong buổi thi thứ ba, thí sinh làm hai bài thi tự chọn theo nguyện vọng đăng ký. Mỗi môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm với thời gian làm bài 50 phút. Theo lịch thi, môn thi thứ nhất bắt đầu từ 7 giờ 35 phút, môn thi thứ hai bắt đầu lúc 8 giờ 35 phút. Trong khoảng thời gian giữa hai môn thi, thí sinh phải ở lại trong khu vực thi, trừ trường hợp đặc biệt và có sự giám sát của lực lượng làm nhiệm vụ.

Sơn La bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Theo Ban Chỉ đạo kỳ thi tỉnh Sơn La, công tác tổ chức thi tại 33 điểm thi trên địa bàn được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các điều kiện về cơ sở vật chất, điện, nước, y tế, an ninh trật tự đều được chuẩn bị đầy đủ, tạo thuận lợi cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Tại điểm thi Trường THPT Gia Phù, có một trường hợp thí sinh bị ngã xe trước buổi thi thứ ba. Tuy nhiên, điểm thi đã kịp thời bố trí, hỗ trợ để thí sinh tiếp tục tham gia thi, bảo đảm đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Sơn La diễn ra an toàn, chu đáo với sự tham gia của 180 đội hình tiếp sức mùa thi và gần 2.000 tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Văn Ngọc

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện, y tế và các đơn vị liên quan trong công tác phân luồng giao thông, hỗ trợ thí sinh và bảo đảm an toàn tại các điểm thi, toàn bộ kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Không có thí sinh hoặc cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi; không ghi nhận tình huống bất thường ảnh hưởng đến kỳ thi.

