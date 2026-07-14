Sơn La: Giải ngân 500 triệu đồng Quỹ Hỗ trợ nông dân, tiếp sức người dân Mường Cơi phát triển vùng cây ăn quả

Dự chương trình có ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Cơi cùng đại diện các ban, ngành và các hộ hội viên được thụ hưởng nguồn vốn.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Sơn La phối hợp với xã Mường Cơi giải ngân 500 triệu đồng cho 5 hộ hội viên thực hiện mô hình trồng và chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: Xã Mường Cơi.

Trong đợt này, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã giải ngân 500 triệu đồng cho 5 hộ hội viên nông dân thực hiện phương án trồng và chăm sóc cây ăn quả. Các hộ vay được tiếp cận nguồn vốn với thời hạn 60 tháng, lãi suất ưu đãi 0,6%/tháng, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư giống cây trồng, phân bón, vật tư nông nghiệp, cải tạo vườn cây và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân được kỳ vọng sẽ giúp các hộ mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành các mô hình kinh tế nông nghiệp có hiệu quả, góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển cây ăn quả.

Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh phát biểu tại chương trình giải ngân. Ảnh: Xã Mường Cơi.

Phát biểu tại chương trình, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La, đề nghị các hộ vay vốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả đầu tư, chấp hành nghiêm các quy định của Quỹ Hỗ trợ nông dân, đồng thời tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong cộng đồng.

Ngay sau lễ giải ngân, Hội Nông dân xã Mường Cơi sẽ chủ trì theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vốn của các hộ vay, bảo đảm nguồn vốn được đầu tư đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả, đồng thời định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện dự án để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền xã Mường Cơi sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao việc thực hiện mô hình; rà soát thực trạng sản xuất tại địa phương, phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng các giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm và từng bước xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân góp phần tạo điều kiện để hội viên xã Mường Cơi mở rộng diện tích, nâng cao hiệu quả trồng và chăm sóc cây ăn quả. Ảnh: Xã Mường Cơi.

Việc giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho hội viên mà còn khẳng định vai trò đồng hành của các cấp Hội Nông dân trong hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua nguồn vốn ưu đãi cùng sự hỗ trợ về kỹ thuật, quản lý và giám sát, các hộ dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo việc làm ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Mường Cơi.