Sơn La đưa khoa học, công nghệ vào từng khâu sản xuất, nâng tầm nông sản

Sơn La đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến

Dự hội thảo có ông Dương Gia Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La; chuyên gia Đàm Quang Thắng, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; ông Nguyễn Quang Tin, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đại diện doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, trọng tâm là chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, lấy thị trường làm định hướng, lấy chất lượng và giá trị sản phẩm làm mục tiêu.

Nhiều tham luận được trình bày tại hội thảo đã đề cập đến những vấn đề đang được các doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất quan tâm. Đáng chú ý là ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc nông sản, từ sử dụng tem QR đến xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý sản xuất, kết nối tiêu thụ và phát triển thị trường.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng, giảm tổn thất sau thu hoạch; ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chế biến và truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị nông sản Sơn La. Đặc biệt, việc thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, từng bước chuyển từ bán nông sản thô sang phát triển sản phẩm có thương hiệu, gắn với chuỗi giá trị đa dạng cũng được các đại biểu quan tâm.

Sơn La tổ chức Hội thảo với “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc”. Ảnh: Như Thủy

Thông qua các tham luận, nhiều kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp cụ thể đã được chia sẻ, góp phần giúp doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm thông tin trong quá trình đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó, các ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Đối với Sơn La, địa phương có thế mạnh về các sản phẩm nông nghiệp như cà phê, chè, cây ăn quả, việc ứng dụng khoa học, công nghệ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, giá trị nông sản. Cùng với cải tiến quy trình sản xuất, đầu tư công nghệ chế biến, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc gắn với dữ liệu sản phẩm sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Trong phần thảo luận, hỏi đáp, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sản xuất. Các vấn đề được quan tâm gồm chi phí đầu tư, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, xây dựng và khai thác dữ liệu truy xuất nguồn gốc, nguồn nhân lực cũng như cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ.

Các đại biểu tham dự hội thảo Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc”. Ảnh: Như Thủy

Nhiều ý kiến cho rằng, để đổi mới sáng tạo thực sự đi vào đời sống sản xuất, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân. Các giải pháp công nghệ cần phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, quy mô sản xuất và khả năng đầu tư của các hợp tác xã, hộ nông dân. Đồng thời, cần chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, giúp người sản xuất từng bước tiếp cận và làm chủ các phương thức sản xuất hiện đại.

Hội thảo “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, chế biến và truy xuất nguồn gốc” là dịp để các cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và hợp tác xã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhận diện những khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp.

Thông qua hội thảo, những giải pháp về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới quy trình sản xuất, chế biến và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của nông sản Sơn La. Qua đó, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch, phát triển theo hướng bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người nông dân.