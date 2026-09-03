Sơn La đón 385.000 lượt khách dịp lễ 2/9, doanh thu du lịch đạt hơn 300 tỷ đồng

Mộc Châu và các điểm đến vùng cao hút khách

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La ghi nhận lượng khách tăng cao.

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, toàn tỉnh ước đón khoảng 385.000 lượt khách, trong đó khách nội địa khoảng 381.240 lượt, khách quốc tế gần 3.760 lượt. Lượng khách lưu trú ước đạt hơn 67.400 lượt; công suất sử dụng buồng tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 80%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 304 tỷ đồng.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Văn Ngọc

Sức hút của du lịch Sơn La trong dịp nghỉ lễ đến từ hệ thống điểm đến đa dạng, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được các địa phương tổ chức phù hợp với lợi thế từng vùng.

Tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các điểm đến quen thuộc như bản Áng, rừng thông bản Áng, Hang Dơi, những đồi chè, vườn hồng, vườn nho và các điểm du lịch cộng đồng tiếp tục duy trì hoạt động tham quan, trải nghiệm, thu hút đông đảo du khách.

Chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu” trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026. Ảnh: Văn Ngọc.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026 tạo thêm nhiều lựa chọn cho người dân và du khách. Nổi bật là Trại Văn hóa - Du lịch và Ẩm thực của dân tộc Thái, Xinh Mun; trình diễn văn hóa cộng đồng đường phố; đồng diễn ném pao; các trò chơi dân gian, giã bánh dày; Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu” và chương trình nghệ thuật “Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu”.

Không chỉ Mộc Châu, nhiều địa phương trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động gắn với văn hóa bản địa, cảnh quan và sản phẩm du lịch đặc trưng. Tại Tân Yên diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc; Bản Dọi tổ chức chợ phiên; Vân Hồ tổ chức Ngày hội Sắc màu; Chiềng Hặc có phiên chợ vùng cao. Các hoạt động đón Tết Độc lập trên quê hương vợ chồng A Phủ cũng được tổ chức sôi nổi, kết hợp giao lưu văn nghệ, múa xòe, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

Du khách tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống cùng đồng bào các dân tộc Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc.

Tại Quỳnh Nhai, Mường Giàng, Muổi Nọi, Bình Thuận, Phù Yên, Tà Xùa, Lóng Sập..., nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu cộng đồng, tham quan và trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch được tổ chức, góp phần làm phong phú sản phẩm phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ.

Đa dạng trải nghiệm, bảo đảm an toàn cho du khách

Cùng với các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tỉnh Sơn La tạo thêm sức hút bằng chuỗi chương trình thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi trong dịp Quốc khánh. Các địa phương tổ chức nhiều giải bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, pickleball và ngày hội thể thao, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, cổ vũ.

Tại xã Mường La, Giải bóng chuyền Công - Nông - Binh có 19 đội tham gia; Giải bóng đá nam U40 mở rộng có 6 đội. Nhiều chương trình giao lưu văn nghệ tại khu dân cư, nhà văn hóa thu hút hàng trăm lượt người. Một số chương trình văn nghệ, thể thao quy mô lớn thu hút hơn 2.500 lượt người dân và du khách, góp phần tạo không khí sôi nổi trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các trò chơi dân gian góp phần tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn du khách tại các điểm đến vùng cao Sơn La. Ảnh: Quỳnh Liên.

Để phục vụ lượng khách lớn trong kỳ nghỉ, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, lưu trú; yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết, chủ động chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm và nhân lực phục vụ.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, cứu hộ, cứu nạn, vệ sinh môi trường và cảnh quan tại các khu, điểm du lịch được chú trọng. Lực lượng phục vụ được bố trí để hướng dẫn, hỗ trợ du khách; các cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết, thực hiện thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.

Theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các hoạt động dịp lễ được triển khai phong phú, có trọng tâm, từng bước gắn kết văn hóa, thể thao với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương. Qua đó, không chỉ góp phần thu hút khách mà còn tạo thêm trải nghiệm, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến.