Sơn La: Đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp xanh

Sơn La hướng đến nông nghiệp bền vững

Ngày 10/9, Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Sung tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp xanh trên địa bàn tỉnh Sơn La”.

Dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Phát triển nông thôn; lãnh đạo xã Chiềng Sung; Cùng gần 100 đại biểu là chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc UBND các xã, cán bộ và cộng tác viên khuyến nông, đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất và nông dân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, nông nghiệp Sơn La có bước chuyển mạnh theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước được chuyển đổi phù hợp với lợi thế từng vùng sinh thái; nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành.

Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Văn Ngọc

Cùng với đó, sản xuất theo tiêu chuẩn, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu và liên kết sản xuất ngày càng được chú trọng.

Sơn La hiện có hơn 85.000 ha cây ăn quả, sản lượng ước đạt 510.000 tấn. Cùng với cây ăn quả, các ngành hàng có lợi thế tiếp tục được duy trì và phát triển, với gần 34.000 ha cà phê, gần 6.000 ha chè, gần 10.000 ha mía và trên 43.000 ha sắn, cùng các vùng chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung.

Sơn La hình thành và duy trì nhiều chuỗi liên kết, chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Riêng lĩnh vực cây ăn quả có 201 chuỗi, với tổng diện tích trên 4.500ha. Hơn 4.750ha cây ăn quả được chứng nhận sản xuất an toàn; trên 2.200ha áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước.

Các chuyên gia, cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân cùng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất. Ảnh: Văn Ngọc

Công tác quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sản phẩm cũng được quan tâm. Sơn La đã thiết lập và duy trì 218 mã số, trong đó có 202 mã số vùng trồng xuất khẩu, với diện tích 2.803,15ha và 16 mã số vùng trồng trong lĩnh vực trồng trọt, diện tích 179,09ha.

Tuy nhiên, trước tác động của biến đổi khí hậu, suy giảm tài nguyên, chi phí sản xuất ngày càng tăng và yêu cầu giảm phát thải, nông nghiệp Sơn La đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ.

Theo đó, tư duy sản xuất cần chuyển từ “sản xuất nhiều” sang “sản xuất hiệu quả, chất lượng và bền vững”, từ “sản xuất những gì mình có” sang “sản xuất những gì thị trường cần”.

Đưa khoa học kỹ thuật đến gần nông dân

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp xanh, tạo ra các sản phẩm chất lượng, sản phẩm OCOP, tham gia HTX, định hướng phát triển các loại cây trồng mới, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp,....

Sơn La tiếp tục ưu tiên những giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế, giúp giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm nước, bảo vệ đất, giảm phát thải và nâng cao chất lượng nông sản.

Chuyển đổi số cũng được xác định là một trong những hướng đi quan trọng. Không chỉ dừng ở việc sử dụng các nền tảng, công cụ số, ngành nông nghiệp cần từng bước hình thành phương thức quản lý sản xuất dựa trên dữ liệu; tăng cường truy xuất nguồn gốc, kết nối thông tin sản xuất với thị trường và đưa tri thức, công nghệ mới đến gần hơn với nông dân.

Đưa tiến bộ kỹ thuật đến gần nông dân, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển nông nghiệp bền vững ở Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Các đại biểu cũng cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, cán bộ kỹ thuật và hệ thống khuyến nông trong chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng tiến bộ kỹ thuật.

Đặc biệt, Tổ Khuyến nông cộng đồng tiếp tục được phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng hỗ trợ trực tiếp cho người dân tại cơ sở, giúp giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất.

Bên cạnh đó, cần tăng cường liên kết giữa Nhà nước – nhà khoa học – doanh nghiệp – hợp tác xã – người sản xuất, để các kết quả nghiên cứu, sáng kiến và tiến bộ kỹ thuật không dừng lại ở mô hình trình diễn mà thực sự được ứng dụng, nhân rộng và tạo ra giá trị.

Đại diện lãnh đạo xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu tại tọa đàm, bà Hoàng Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, cho biết: thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật theo hướng thiết thực, dễ áp dụng, lấy hiệu quả của người sản xuất làm trung tâm.

Các mô hình phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, có khả năng đánh giá hiệu quả và nhân rộng. Trong đó, ưu tiên các giải pháp phục vụ trực tiếp cho phát triển nông nghiệp xanh như quản lý, bảo vệ đất; sử dụng nước tiết kiệm; sử dụng phân bón và vật tư nông nghiệp hợp lý; quản lý sức khỏe cây trồng; giảm phát thải; tận dụng phụ phẩm và phát triển các mô hình sản xuất tuần hoàn.

Cùng với đó, Sơn La sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ quản lý vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường và nâng cao năng lực ra quyết định cho người sản xuất.

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bà Hiền, hệ thống khuyến nông và Tổ Khuyến nông cộng đồng tiếp tục phát huy vai trò đưa khoa học kỹ thuật đến cơ sở. Cán bộ khuyến nông không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà cần trở thành người đồng hành, tư vấn và hỗ trợ nông dân giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất.



Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La cũng đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và hợp tác xã tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao và nhân rộng những giải pháp mới, nhất là các giải pháp phù hợp với điều kiện vùng cao, địa hình phức tạp và quy mô sản xuất còn phân tán.

Trung tâm Khuyến nông và Chuyển đổi số, tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối tri thức, công nghệ với cơ sở sản xuất; lựa chọn, tổng hợp và phổ biến những mô hình, giải pháp hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã để tiến bộ kỹ thuật thực sự đi vào đời sống.

Tọa đàm Nông nghiệp năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo và kỹ thuật ứng dụng trong phát triển nông nghiệp xanh” là dịp để các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân cùng chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện những điểm nghẽn và tìm kiếm giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Trước đó các đại biểu đã đi tham quan mô hình trồng na và trồng chanh leo tại bản Hòa Bình xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La.

Một số hình ảnh các đại biểu tham quan mô hình trên địa bàn xã Chiềng Sung