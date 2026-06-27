Sơn La công bố điểm thi vào lớp 10 THPT

Cách tra cứu điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa ban hành văn bản hướng dẫn tra cứu điểm thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Theo đó, từ 9 giờ ngày 27/6/2026, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi và điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 THPT trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La theo địa chỉ: https://sogddt.sonla.gov.vn. Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ tra cứu nhanh thông qua trợ lý “CV tư vấn” hiển thị ở góc dưới màn hình.

9 giờ ngày 27/6, Sơn La công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh: Văn Ngọc

Điểm chuẩn dự kiến của các trường THPT sẽ được đăng tải công khai trên chuyên mục thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La để học sinh và phụ huynh tiện theo dõi.

Để hỗ trợ học sinh, các trường có tổ chức thi tuyển sinh được yêu cầu bố trí máy tính kết nối Internet tại nơi thuận tiện để thí sinh tra cứu điểm khi cần.

Sau khi công bố điểm thi, các trường sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo bài thi của thí sinh và tổng hợp gửi về Phòng Quản lý chất lượng giáo dục trước 11 giờ ngày 30/6/2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La cũng đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền để phụ huynh và học sinh nắm rõ thông tin, chủ động tra cứu điểm và thực hiện các thủ tục tuyển sinh đúng thời gian quy định.