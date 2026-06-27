Sơn La công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2026-2027

Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La 2026

Ngày 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1649/SGDĐT-QLCLGD thông báo điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào các trường trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.



Điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại Sơn La.

Theo công bố, trong 10 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Sơn La tiếp tục có mức cạnh tranh cao. Trong đó, lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn dự kiến cao nhất với 49 điểm đối với nguyện vọng 1 và 51 điểm đối với nguyện vọng 2.

Tiếp theo là lớp chuyên Toán với 46,25 điểm; chuyên Vật lí 44,05 điểm; chuyên Tiếng Anh 43 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Ảnh: Văn Ngọc

Đáng chú ý, lớp chuyên Tiếng Trung có mức điểm chuẩn thấp nhất trong hệ chuyên, ở mức 36 điểm đối với nguyện vọng 1 và 38 điểm đối với nguyện vọng 2.

Ở khối các trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDT Nội trú tỉnh có điểm chuẩn dự kiến cao nhất với 17 điểm. Một số trường có mức điểm khá cao như PTDTNT THCS&THPT Vân Hồ 16 điểm; PTDTNT THCS&THPT Mai Sơn và Thuận Châu cùng đạt 15,25 điểm.

Đối với các trường THPT còn lại, Trường THPT Tô Hiệu tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với điểm chuẩn dự kiến 16,5 điểm ở nguyện vọng 1 và 17,5 điểm ở nguyện vọng 2. Các trường có mức điểm khá cao tiếp theo gồm THPT Chiềng Sinh 13,5 điểm; THPT Mộc Lỵ và THPT Phù Yên cùng đạt 13 điểm; THPT Mai Sơn 12,5 điểm.

Điểm chuẩn các lớp chuyên tại Sơn La năm nay tiếp tục có sự cạnh tranh cao. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, một số trường vùng sâu, vùng xa có mức điểm chuẩn nhẹ hơn nhằm tạo điều kiện cho học sinh địa phương tiếp cận giáo dục THPT. Cụ thể, THPT Co Mạ có điểm chuẩn dự kiến 6,25 điểm; THPT Mường Giôn 6,5 điểm; THPT Chiềng Sơn 7 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, điểm chuẩn dự kiến là căn cứ để thí sinh và phụ huynh theo dõi kết quả xét tuyển. Điểm chuẩn chính thức cùng danh sách trúng tuyển sẽ được các hội đồng tuyển sinh rà soát, trình Sở phê duyệt theo đúng quy định.