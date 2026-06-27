Sơn La công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 năm học 2026-2027
27/06/2026 11:40 GMT +7
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa công bố điểm chuẩn dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Nhiều trường, lớp chuyên có mức điểm cạnh tranh cao.
Điểm chuẩn lớp 10 Sơn La 2026
Ngày 27/6, Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã ban hành
Công văn số 1649/SGDĐT-QLCLGD thông báo điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào các
trường trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027.
Theo công bố, trong 10 lớp chuyên của Trường THPT Chuyên Sơn La tiếp tục có mức cạnh tranh cao. Trong đó, lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn dự kiến cao nhất với 49 điểm đối với nguyện vọng 1 và 51 điểm đối với nguyện vọng 2.
Tiếp theo là lớp chuyên Toán với 46,25 điểm; chuyên Vật lí 44,05 điểm; chuyên Tiếng Anh 43 điểm.
Đáng chú ý, lớp chuyên Tiếng Trung có mức điểm chuẩn thấp nhất trong hệ chuyên, ở mức 36 điểm đối với nguyện vọng 1 và 38 điểm đối với nguyện vọng 2.
Ở khối các trường phổ thông dân tộc nội trú, Trường PTDT Nội trú tỉnh có điểm chuẩn dự kiến cao nhất với 17 điểm. Một số trường có mức điểm khá cao như PTDTNT THCS&THPT Vân Hồ 16 điểm; PTDTNT THCS&THPT Mai Sơn và Thuận Châu cùng đạt 15,25 điểm.
Đối với các trường THPT còn lại, Trường THPT Tô Hiệu tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh với điểm chuẩn dự kiến 16,5 điểm ở nguyện vọng 1 và 17,5 điểm ở nguyện vọng 2. Các trường có mức điểm khá cao tiếp theo gồm THPT Chiềng Sinh 13,5 điểm; THPT Mộc Lỵ và THPT Phù Yên cùng đạt 13 điểm; THPT Mai Sơn 12,5 điểm.
Trong khi đó, một số trường vùng sâu, vùng xa có mức điểm chuẩn nhẹ hơn nhằm tạo điều kiện cho học sinh địa phương tiếp cận giáo dục THPT. Cụ thể, THPT Co Mạ có điểm chuẩn dự kiến 6,25 điểm; THPT Mường Giôn 6,5 điểm; THPT Chiềng Sơn 7 điểm.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, điểm chuẩn dự kiến là căn cứ để thí sinh và phụ huynh theo dõi kết quả xét tuyển. Điểm chuẩn chính thức cùng danh sách trúng tuyển sẽ được các hội đồng tuyển sinh rà soát, trình Sở phê duyệt theo đúng quy định.
Nông dân Sơn La đưa nông sản “lên sóng online”, mở rộng đầu ra, bán đi khắp nơi
Chuyển đổi số đang giúp nông dân Sơn La đưa nhiều nông sản: Chuối, xoài, mận hậu, gạo thơm... “lên sóng”, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, kết nối trực tiếp người tiêu dùng trên cả nước.
Sắp xếp bản ở Sơn La: Muổi Nọi tạo đồng thuận cao trong sắp xếp, sáp nhập bản
Thực hiện chủ trương sắp sếp bản ở Sơn La, xã Muổi Nọi đã làm tốt công tác dân vận, phát huy dân chủ ở cơ sở và tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống. Nhờ đó, đã nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong thực hiện Đề án sắp xếp, sáp nhập bản. Đây được xem là tiền đề quan trọng để địa phương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.
Nông dân Sơn La ứng dụng kỹ thuật mới Nâng cao năng suất, chất lượng cà phê phục vụ xuất khẩu
Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, Sơn La đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê theo hướng bền vững.
Sơn La: Công bố quyết định điều động, phân công cán bộ lãnh đạo tại xã Phù Yên và Mường Cơi
Chiều ngày 19/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại xã Phù Yên và xã Mường Cơi. Việc điều động, phân công cán bộ lãnh đạo giữa hai địa phương nhằm thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu cấp ủy, chính quyền không phải là người địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.