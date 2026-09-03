Sơn La có tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Sơn La kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Tại hội nghị, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La công bố Quyết định số 2218/QĐ-UBND ngày 30/8/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc bổ nhiệm ông Cầm Duy Hiệu, Trưởng phòng Tổng hợp - Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/9/2026.

Ông Cầm Duy Hiệu có nhiều năm công tác trong lĩnh vực quản lý nhà nước và công tác tại Văn phòng UBND tỉnh từ năm 2012. Trong quá trình công tác, ông đã trải qua nhiều vị trí, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tham mưu, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và phối hợp xử lý công việc trên nhiều lĩnh vực.

Trao Quyết định và phát biểu chúc mừng tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Trần Bình Minh, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chúc mừng ông Cầm Duy Hiệu được UBND tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách mới.

Ông Trần Bình Minh chuyển trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Cầm Duy Hiệu. Ảnh: Lê Hồng

Ông Trần Bình Minh nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị ông Cầm Duy Hiệu trên cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong công tác; không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý và năng lực tham mưu.

Đồng thời, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Cầm Duy Hiệu trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Trên cương vị công tác mới, ông Cầm Duy Hiệu khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tân Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng bày tỏ quyết tâm góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.