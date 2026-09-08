Sơn La có 2 nông dân được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”

Nông dân biến đất dốc thành vườn cây cho thu nhập tiền tỷ

Trong 96 gương mặt được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”, tỉnh Sơn La có 2 nông dân là ông Nguyễn Văn Binh, ở bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc và ông Hàng A Sở, ở tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên.

Gần 30 năm gắn bó với nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Binh, bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc đã chứng kiến nhiều thay đổi trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Từ những diện tích đất dốc trồng ngô cho hiệu quả thấp, ông mạnh dạn cải tạo đất, chuyển đổi sang trồng cây ăn quả.

Đến nay, gia đình ông Binh có khoảng 30ha đất sản xuất, trong đó 27ha cây ăn quả đã cho thu hoạch. Trên diện tích này, ông trồng nhiều loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng như nhãn, xoài, chuối, bưởi, mận, bơ...

Nhờ lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, những khu đất dốc trước đây cho hiệu quả thấp nay trở thành những vườn cây xanh tốt, mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.

Theo ông Binh, mỗi năm vườn nhãn cho sản lượng khoảng 345 tấn quả, chuối tiêu hồng khoảng 70 tấn, cùng khoảng 150 tấn mía. Giá trị sản xuất nông nghiệp của gia đình tăng rõ rệt, từ 3,2 tỷ đồng năm 2023 lên khoảng 4,5 tỷ đồng năm 2025.

Vùng trồng cây ăn quả của gia đình ông ông Nguyễn Văn Binh, ở bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ chú trọng năng suất, ông Binh còn từng bước thay đổi phương thức canh tác theo hướng an toàn, bền vững. Gia đình sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, áp dụng quy trình VietGAP và từ năm 2019 bắt đầu chuyển hướng sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Mô hình sản xuất của gia đình ông còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động và khoảng 60 lao động thời vụ, với thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Từ những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Binh trở thành một trong 96 nông dân tiêu biểu được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của cá nhân ông Binh, mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất, từ canh tác nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.

Ông Nguyễn Văn Binh, ở bản Hua Đán, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La kiểm tra sâu bệnh hại trên vườn chuối của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Nông dân vùng cao mạnh dạn làm nông nghiệp hàng hóa

Cũng được bình chọn danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới”, ông Hàng A Sở, ở tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La đã từng bước xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa.

Trên diện tích khoảng 8ha, gia đình ông Sở trồng mận hậu và cam đường canh. Mỗi năm, vườn cây cho sản lượng khoảng 120 tấn quả. Sau khi trừ chi phí, thu nhập đạt từ 2,2-3,2 tỷ đồng/năm. Riêng trong 7 năm, tổng thu nhập từ mô hình đạt khoảng 13 tỷ đồng.

Để nâng cao chất lượng nông sản, ông Sở chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, áp dụng quy trình VietGAP và từng bước chuyển sang sản xuất hữu cơ.

Ông Hàng A Sở, ở tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La kiểm tra vườn cây ăn quả của gia đình. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình canh tác, gia đình ông cũng đầu tư hệ thống tưới phun sương tự động, lưới bảo vệ vườn mận, qua đó chủ động hơn trong chăm sóc cây trồng, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và nâng cao chất lượng quả.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của ông Sở còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động và từ 20-30 lao động thời vụ, với thu nhập khoảng 6-10 triệu đồng/người/tháng.

Ông Sở cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm với bà con trong vùng, từ cải tạo đất, lựa chọn giống, chăm sóc cây đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Qua đó góp phần lan tỏa cách làm nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị cây trồng trên đất dốc.

Với những kết quả nổi bật trong sản xuất, ông Hàng A Sở nhiều lần được các cấp khen thưởng, trong đó có danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”.

Hai nông dân Nguyễn Văn Binh và Hàng A Sở là những gương mặt tiêu biểu cho những nông dân Sơn La năng động, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật và từng bước hướng tới nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững.

