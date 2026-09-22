Sơn La: Chuyển đổi số để hợp tác xã nâng giá trị nông sản, mở rộng thị trường

Sơn La nâng cao năng lực cho HTX

Sơn La hiện có 955 hợp tác xã (HTX), trong đó 786 HTX đang hoạt động, gồm 684 HTX nông nghiệp. Những năm qua, các HTX từng bước phát huy vai trò tổ chức sản xuất, hình thành vùng nguyên liệu, liên kết với doanh nghiệp và thị trường, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Cùng với đổi mới phương thức sản xuất, nhiều HTX đã bắt đầu ứng dụng công nghệ số vào quản lý, sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đến nay, toàn tỉnh có 63 HTX được hỗ trợ cấp mã số vùng trồng. Các HTX được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem điện tử QR code; đồng thời được hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký sản xuất, phần mềm kế toán.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nguyễn Yên

Trong tiêu thụ sản phẩm, 70 sản phẩm nông sản của tỉnh đã được đưa lên sàn buudien.vn và 60 sản phẩm tham gia sàn sonla.sanviet.vn. Những nền tảng này giúp các HTX có thêm kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng, từng bước mở rộng thị trường.

Tuy nhiên, theo đánh giá tại diễn đàn, phần lớn HTX trên địa bàn vẫn có quy mô nhỏ. Năng lực quản trị, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và liên kết thị trường giữa các HTX chưa đồng đều. Đây là những vấn đề cần được tháo gỡ để các HTX nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là trong bối cảnh thị trường ngày càng yêu cầu cao về chất lượng, nguồn gốc và thương hiệu sản phẩm.

Diễn đàn nông nghiệp với chủ đề “Tăng cường năng lực quản trị và chuyển đổi số cho HTX nông nghiệp xây dựng thương hiệu gắn với du lịch sinh thái”. Ảnh: Nguyễn Yến

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về quản trị HTX theo hướng hiện đại; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng thương hiệu nông sản gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới công nghệ cũng được các chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ. Các công cụ số nếu được sử dụng phù hợp sẽ hỗ trợ HTX trong quảng bá sản phẩm, xây dựng nội dung truyền thông, tiếp cận khách hàng và quản lý hoạt động sản xuất.

Đặc biệt, việc gắn sản phẩm nông nghiệp với du lịch sinh thái được xem là hướng mở để nâng cao giá trị nông sản. Với lợi thế về cảnh quan, vùng sản xuất đặc trưng và bản sắc văn hóa các dân tộc, Sơn La có nhiều điều kiện phát triển các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp.

Các đại biểu tìm hiểu giải pháp ứng dụng AI phục vụ quản trị, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm của HTX nông nghiệp. Ảnh: Nguyễn Yến

Khi du khách đến tham quan vùng sản xuất, trải nghiệm quy trình làm ra sản phẩm và thưởng thức nông sản ngay tại địa phương, HTX không chỉ bán sản phẩm mà còn có thể tạo thêm giá trị từ dịch vụ, trải nghiệm và câu chuyện văn hóa.

Tại diễn đàn, các HTX, nông dân và cơ quan chuyên môn cũng trực tiếp trao đổi những khó khăn trong quá trình đổi mới sản xuất; đề xuất giải pháp về quản trị, công nghệ, thị trường và liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Thông qua diễn đàn, các HTX có thêm cơ hội cập nhật kiến thức, học hỏi kinh nghiệm và kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

