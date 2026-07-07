Sơn La: Chủ tịch phường giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng
07/07/2026 19:19 GMT +7
Ông Nguyễn Thành Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Sơn La.
Sơn La công bố quyết định cán bộ
Ngày 7/7, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thảo Nguyên.
Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã công bố Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý.
Theo đó, điều động ông Nguyễn Thành Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thảo Nguyên, đến nhận công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 6/7/2026.
Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tiến chúc mừng ông Nguyễn Thành Văn được tin tưởng giao trọng trách mới.
Đồng thời đề nghị trên cương vị công tác mới, Tân Phó giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Xây dựng đoàn kết, nêu cao tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
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