Sơn La chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để đứt gãy phục vụ sản xuất và đời sống

Sơn La chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Những ngày gần đây, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tư nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La tạm thời dừng bán hàng do không còn nguồn hàng để nhập. Điều này khiến một bộ phận người dân phải di chuyển đến các cửa hàng khác để mua nhiên liệu, nhất là tại những khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo đại diện một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tư nhân, việc tạm dừng hoạt động chỉ mang tính thời điểm. Nguyên nhân chủ yếu là do các cửa hàng đã hết lượng xăng dầu dự trữ nhưng chưa thể nhập bổ sung vì một số đơn vị đầu mối chưa kịp cung ứng nguồn hàng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được duy trì ổn định. Hệ thống các cửa hàng thuộc Petrolimex Sơn La vẫn hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp và các hoạt động sản xuất.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động, xăng dầu không chỉ là mặt hàng thiết yếu mà còn đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh miền núi như Sơn La. Nguồn nhiên liệu ổn định góp phần bảo đảm hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa, thu mua nông sản và phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.

Sơn La chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn phục vụ sản xuất và đời sống. Ảnh: Phạm Hoài

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh xăng dầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên diện rộng.

Ông Phạm Bá Tiến, Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La cho biết, hiện nay Petrolimex Sơn La có 46 cửa hàng bán lẻ trực thuộc cùng trên 30 cửa hàng thuộc hệ thống phân phối nhượng quyền thương mại.

Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong cung ứng xăng dầu, Petrolimex Sơn La luôn chủ động xây dựng kế hoạch nhập hàng, duy trì lượng tồn kho hợp lý và bảo đảm cung ứng liên tục cho toàn hệ thống.

"Đến thời điểm hiện nay, lượng tồn kho tại các cửa hàng trực thuộc vẫn đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung. Công ty thường xuyên bám sát nguồn hàng của Tập đoàn để chủ động điều phối, bảo đảm các cửa hàng luôn có đủ nhiên liệu phục vụ người dân", ông Phạm Bá Tiến cho biết.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thông thường, Petrolimex Sơn La còn ưu tiên cung ứng xăng dầu cho các công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án giao thông, các điểm trường đang xây dựng cũng như các phương tiện vận tải hàng hóa, góp phần duy trì tiến độ thi công và lưu thông hàng hóa.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán hàng, không bán cho các trường hợp có dấu hiệu mua gom, tích trữ nhằm hạn chế nguy cơ đầu cơ, găm hàng, góp phần ổn định thị trường.

Hệ thống cửa hàng Petrolimex Sơn La vẫn duy trì bán hàng bình thường, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho người dân. Ảnh: Phạm Hoài

Để chủ động ứng phó với những biến động của thị trường trong thời gian tới, Công ty TNHH MTV Petrolimex Sơn La đã xây dựng kế hoạch nhập hàng thường xuyên với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, duy trì lượng dự trữ tối ưu tại các kho và cửa hàng.

Song song với đó, doanh nghiệp liên tục theo dõi diễn biến thị trường để điều chỉnh kế hoạch phân bổ hàng hóa phù hợp cho từng cửa hàng, từng kho xăng dầu, bảo đảm cả hệ thống cửa hàng trực thuộc cũng như hệ thống thương nhân nhận quyền luôn duy trì hoạt động ổn định.

Công ty cũng tăng cường phối hợp với các kho đầu mối và đơn vị vận tải nhằm tối ưu hóa quá trình tiếp nhận, vận chuyển và phân phối xăng dầu đến từng cửa hàng trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực vùng cao, nơi điều kiện giao thông còn nhiều khó khăn.

Việc chủ động nguồn cung của doanh nghiệp đầu mối cùng sự theo dõi sát sao của các cơ quan chức năng đang góp phần tạo tâm lý yên tâm cho người dân, hạn chế tình trạng mua tích trữ hoặc đổ xô mua xăng dầu khi xuất hiện thông tin thiếu hàng cục bộ.

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và sản xuất vẫn ở mức cao, việc duy trì nguồn cung ổn định không chỉ bảo đảm đời sống người dân mà còn tạo nền tảng để các ngành kinh tế của Sơn La tiếp tục phát triển, nhất là lĩnh vực nông nghiệp, vận tải và thương mại.

Dù một số cửa hàng bán lẻ tư nhân đang gặp khó khăn tạm thời về nguồn cung, nhưng với sự chủ động của doanh nghiệp đầu mối và các giải pháp điều hành linh hoạt của địa phương, thị trường xăng dầu Sơn La vẫn được kiểm soát ổn định, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân và doanh nghiệp, góp phần giữ vững an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.