Sơn La: Chiềng Hặc xử lý an toàn quả bom còn nguyên ngòi nổ phát hiện khi đào móng nhà
03/07/2026 16:19 GMT +7
Trong quá trình đào móng làm nhà tại bản Đông Khùa, xã Chiềng Hặc (Sơn La), người dân đã phát hiện một quả bom còn nguyên ngòi nổ nằm sâu dưới lòng đất. Sau nhiều ngày khoanh vùng, canh gác nghiêm ngặt, lực lượng công binh và các đơn vị chức năng đã di dời, hủy nổ thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khu vực xung quanh.
Sáng 3/7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Hặc phối hợp với Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng tổ chức di dời, xử lý an toàn một quả bom còn nguyên ngòi nổ được phát hiện tại bản Đông Khùa, xã Chiềng Hặc.
Trước đó, ngày 24/6, trong quá trình đào đất làm móng nhà, ông Vũ Văn Lạc, trú tại bản Đông Khùa, bất ngờ phát hiện một vật thể nghi là bom nằm sâu dưới lòng đất và lập tức báo cho chính quyền địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Hặc đã phối hợp với Công an xã có mặt tại hiện trường để xác minh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Mặc dù đã bị han gỉ theo thời gian, quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ và gây sát thương lớn.
Để bảo đảm an toàn, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã huy động lực lượng dân quân phối hợp với hai tiểu đội dân quân tổ chức khoanh vùng, canh gác hiện trường 24/24 giờ, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm; đồng thời báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La để xây dựng phương án xử lý theo đúng quy trình kỹ thuật.
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành vô hiệu hóa, di dời quả bom ra khỏi khu dân cư và tổ chức hủy nổ an toàn tại bãi hủy nổ chuyên dụng.
Việc xử lý thành công quả bom đã loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mất an toàn, bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân bản Đông Khùa và khu vực lân cận. Đồng thời, sự việc cũng cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và khả năng phối hợp hiệu quả của lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương trong xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn.
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