Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã vùng cao

Sơn La nhiều nơi nằm trong vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong vòng 6 giờ qua, từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 16/7, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được tại Chiềng Khay đạt 70,6mm, Cà Nàng đạt 56,8mm; riêng khu vực Pú Dảnh ghi nhận lượng mưa lên tới 77,8mm và xã Ngọc Chiến 74,4mm.

Cùng với lượng mưa lớn, mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã gần đạt trạng thái bão hòa hoặc bão hòa hoàn toàn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các khu vực đồi núi dốc.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo, trong 6 giờ tới, nhiều địa phương tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được xác định ở mức cao tại các xã Mường Chiên, Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Bình Thuận, Mường Sại, Chiềng Lao, Ngọc Chiến, Mường La, Chiềng Hoa và Xím Vàng.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở trên các khu vực tỉnh Sơn La. Ảnh: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La

Đặc biệt, tại xã Mường Chiên, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ rất cao tại các khu vực ven suối như suối bản Phát, Phướng, Pạ Lò, Huổi Kham, Nặm Sát cùng nhiều tuyến đường giao thông đi qua các bản Quyền, Hé, Nặm Ngùa, Phiêng Bay, Pho Pha và Nặm Tấu.

Tại xã Chiềng Lao, nhiều khu vực như Nặm Cừm, Huổi Linh, Huổi Ngàn, Pá Hợp, Tà Sài và các tuyến đường liên bản cũng được đưa vào danh sách có nguy cơ xảy ra lũ quét cục bộ và sạt lở đất.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La nhận định cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh hiện ở cấp 1. Tuy nhiên, các hiện tượng thiên tai này có thể xảy ra bất ngờ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân, làm hư hỏng công trình dân sinh, ách tắc giao thông và gián đoạn các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương được yêu cầu tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao, rà soát các hộ dân sinh sống ven suối, chân taluy, sườn đồi và chủ động phương án di dời khi cần thiết.

Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; hạn chế đi lại qua các ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời chuẩn bị sẵn các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản trong mùa mưa lũ.