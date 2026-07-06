Sơn La cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường sau mưa lớn
06/07/2026 08:45 GMT +7
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, đe dọa an toàn người dân và giao thông.
Sơn La, nhiều địa phương nằm trong vùng nguy cơ cao
Theo tin cảnh báo phát lúc 8 giờ ngày 6/7 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Hua Trai 86,6mm; Nậm Păm 99,4mm; Co Mạ 60,6mm; Mường É 55mm…
Cơ quan khí tượng nhận định, mô hình độ ẩm đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 80%, tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa tiếp diễn.
Dự báo trong 6 giờ tới, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 40mm.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều khu dân cư, tuyến đường giao thông và khu vực đang thi công công trình.
Danh sách các địa phương được cảnh báo nguy cơ cao gồm: Chiềng Lao, Mường La, Bình Thuận, Co Mạ, Huổi Một, Long Hẹ, Mường Bú, Mường Chiên, Ngọc Chiến, Thuận Châu, Púng Bánh, Chiềng Sơ, Chiềng Cơi… cùng nhiều khu vực khác trên địa bàn tỉnh.
Đáng chú ý, tại xã Ngọc Chiến, nhiều khu vực có kết cấu đất kém ổn định, các tuyến đường giao thông liên khu và công trình đang thi công được xác định có nguy cơ sạt lở cao. Trong khi đó, tại khu vực huyện Thuận Châu (cũ), dọc lưu vực suối Muội, suối Dòn và khu vực bản Nà Tắm, tiểu khu Chiềng Ly, cầu bản Thôm được cảnh báo nguy hiểm khi mưa lớn tiếp diễn.
Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm tê liệt giao thông tại nhiều khu vực miền núi, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản, công trình dân sinh và hoạt động sản xuất. Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Sơn La hiện ở cấp 1.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, chính quyền các địa phương được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết; đồng thời cắm biển cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn, sườn taluy và tuyến đường có nguy cơ sạt lở nhằm hạn chế thiệt hại.
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