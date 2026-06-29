Sơn La cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất
29/06/2026 09:55 GMT +7
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo từ chiều 29/6 đến đêm 30/6, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa to đến rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.
Sơn La chủ động phòng tránh lũ quét, sạt lở đất
Theo bản tin dự báo phát lúc 9h ngày 29/6 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to và dông diện rộng.
Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 30 - 100mm, có nơi trên 150mm. Đặc biệt, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cục bộ cường suất lớn trên 80mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Các khu vực được dự báo có lượng mưa lớn gồm Quỳnh Nhai, Mường La, Thuận Châu với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm. Một số địa phương khác như Mai Sơn, Tô Hiệu, Sông Mã, Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên, Vân Hồ, Phù Yên, Sốp Cộp có lượng mưa phổ biến từ 30 - 70mm.
Đêm qua và sáng sớm 29/6, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cao như Chiềng Hắc (phường Mộc Châu) 83,2mm; trạm Môi trường Vạn Yên 81mm; Mường Bang 2 đạt 80,8mm; Mường Bang 1 đạt 72,2mm; Mường Sang 2 đạt 70mm.
Theo nhận định của cơ
quan khí tượng, ngày và đêm 1/7, mưa lớn tại Sơn La có xu hướng giảm dần, tuy
nhiên vẫn còn khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến
từ 10 - 40mm, có nơi trên 70mm.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực ven sông suối, sườn đồi, khu vực địa hình dốc và các công trình đang thi công. Đồng thời, nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, khu dân cư và quá tải hệ thống thoát nước đô thị cũng ở mức cao.
Mưa dông kèm lốc, sét và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp, hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Người dân khi tham gia giao thông cần đặc biệt chú ý do nguy cơ trơn trượt, hạn chế tầm nhìn và ách tắc cục bộ tại nhiều tuyến đường.
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