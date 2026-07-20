Sơn La căng mình khắc phục hậu quả mưa lũ, đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường
20/07/2026 08:38 GMT +7
Sau mưa lũ gây thiệt hại hơn 125 tỷ đồng, Sơn La đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, khôi phục hạ tầng và ổn định đời sống người dân.
Sơn La thiệt hại do thiên tai ước tính khoảng 125,07 tỷ đồng
Mưa lớn kéo dài đã gây ra đợt lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều địa phương của tỉnh Sơn La.
Dù không ghi nhận thiệt hại về người, song thiên tai đã để lại hậu quả nặng nề đối với nhà ở, sản xuất, hạ tầng giao thông, điện và nhiều công trình dân sinh, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 125,07 tỷ đồng.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa đặc biệt lớn đã xuất hiện trên diện rộng. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa vượt 200mm như Nậm Păm (314mm), Thủy điện Nậm Chiến (223mm), Hua Trai (207,2mm)... Lượng mưa lớn kéo dài khiến đất bão hòa nước, làm phát sinh lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương.
Các địa phương chịu thiệt hại nặng nhất gồm Ngọc Chiến, Mường La, Mường Chiên, Chiềng Lao, Chiềng Hoa, Mường Giôn và Mường Khiêng.
Theo thống kê đến tối 19/7, toàn tỉnh có 151 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 nhà bị sập hoàn toàn, 40 nhà phải di dời khẩn cấp, 36 nhà đã sơ tán do nguy cơ sạt lở và 62 nhà tiếp tục được theo dõi vì có nguy cơ mất an toàn.
Riêng trong ngày 19/7 phát sinh thêm 3 hộ phải di dời khẩn cấp, 4 ngôi nhà bị sạt lở đang theo dõi và 1 hộ được sơ tán phòng nguy cơ sạt lở.
Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, gần 187 ha lúa; 8,74 ha ngô, sắn; 0,4 ha cây công nghiệp và 2,845 ha ao nuôi thủy sản bị cuốn trôi, bồi lấp hoặc hư hại. Ngoài ra, 1,5 tấn cá nuôi, 600kg cá cùng 7 con gia súc bị cuốn trôi hoặc thất thoát do mưa lũ.
Hệ thống giao thông cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng. Hàng chục nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, gây ách tắc tại 64 vị trí.
Đến thời điểm báo cáo, lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực khắc phục, thông xe tạm thời toàn bộ các điểm bị chia cắt.
Bên cạnh đó, 12 tuyến kênh mương bị hư hỏng, 1 công trình cấp nước sinh hoạt, 2 trạm biến áp, 2 cột điện 35 kV bị hư hỏng; 3.222 khách hàng bị mất điện và 40 trạm biến áp mất điện. Hai trường học cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.
Đáng chú ý, Thủy điện Nậm Khốt bị sạt lở, ngập toàn bộ khu vực nhà máy với thiệt hại ước khoảng 75 tỷ đồng, trong khi Thủy điện Yên Bái tại xã Ngọc Chiến thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng do trạm biến áp bị cuốn trôi, đường vào nhà máy bị sạt lở.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã thành lập các đoàn công tác xuống hiện trường, chỉ đạo các địa phương triển khai phương châm "4 tại chỗ", tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, duy trì trực ban 24/24 giờ và theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết.
Các địa phương đồng thời huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân, cắm biển cảnh báo tại các điểm xung yếu, tiếp tục thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo giao thông; Công ty Điện lực Sơn La khẩn trương khôi phục cấp điện tại các khu vực bị ảnh hưởng.
Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khi cần thiết, đồng thời huy động tối đa lực lượng khôi phục hạ tầng, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân vùng thiên tai.
Một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng xung kích giúp người dân dời tài sản, dọn bùn đất, vệ sinh nhà cửa sau trận lũ quét.
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