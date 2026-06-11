Sơn La bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hơn 14.000 thí sinh hoàn thành môn Ngữ văn

Sáng 11/6, hơn 14.000 thí sinh tỉnh Sơn La chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các điểm thi để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Phạm Hoài.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, y tế, đoàn viên thanh niên tình nguyện đã có mặt tại các điểm thi để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh. Các đội hình “Tiếp sức mùa thi” chuẩn bị nước uống, dụng cụ học tập cùng nhiều hoạt động thiết thực, tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài.

Kỳ thi năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên các điểm thi trên địa bàn tỉnh được trang bị thiết bị quét an ninh cầm tay nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Việc triển khai đồng bộ các thiết bị tại các điểm thi góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, an toàn, tạo môi trường thi công bằng, minh bạch.

Thí sinh tại điểm thi Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Sơn La làm thủ tục dự thi môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Hoài.

Mặc dù tại một số địa phương xuất hiện mưa nhỏ trong buổi sáng, song việc di chuyển của thí sinh vẫn thuận lợi. Nhiều em có mặt từ sớm tại điểm thi với tâm trạng thoải mái, tự tin sau quá trình ôn tập nghiêm túc và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đúng 7 giờ 35 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút, chính thức mở màn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Sơn La, rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái, em Hoàng Mai Nhung, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La, cho biết, đề thi năm nay có yếu tố bất ngờ so với dự đoán của nhiều thí sinh.

“Trước kỳ thi, em và nhiều bạn tập trung ôn khá nhiều dạng nghị luận xã hội vì nghĩ đây sẽ là nội dung xuất hiện ở câu hỏi lớn. Tuy nhiên, đề thi lại yêu cầu nghị luận văn học nên ban đầu em có chút bất ngờ.

Dù vậy, nhờ đã ôn tập kỹ các tác phẩm trong chương trình nên em vẫn hoàn thành được bài làm. Em nghĩ đề thi có sự phân hóa nhất định, đòi hỏi thí sinh phải nắm chắc kiến thức và biết cách vận dụng. Với bài làm của mình, em hy vọng có thể đạt trên 6 điểm", em Hoàng Mai Nhung chia sẻ.

Kết thúc môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Sơn La phấn khởi rời phòng thi. Ảnh: Phạm Hoài.

Ánh mắt dõi theo đầy kỳ vọng của phụ huynh dành cho con em mình trong ngày đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong khi đó, em Phạm Nguyễn Sỹ Hùng, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Sơn La, nhận định, đề thi không quá khó, nội dung bám sát chương trình học và phù hợp với năng lực của đa số thí sinh.

“Em thấy đề thi năm nay khá vừa sức. Với những bạn ôn tập đầy đủ và nắm chắc kiến thức cơ bản thì có thể hoàn thành tốt bài thi. Riêng em làm được phần lớn nội dung đề yêu cầu và dự đoán đạt khoảng từ 6 đến 7 điểm. Sau môn Ngữ văn, em sẽ tập trung ôn tập kỹ hơn cho các môn thi tiếp theo để đạt kết quả tốt nhất", em Phạm Nguyễn Sỹ Hùng cho biết.

Hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, em Hoàng Mai Nhung, học sinh lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La tự tin với phần lớn nội dung đã thực hiện trong bài làm. Ảnh: Phạm Hoài.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, công tác tổ chức tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp vi phạm quy chế thi. Đây là tín hiệu tích cực, tạo tâm lý thuận lợi để các thí sinh tiếp tục bước vào những môn thi tiếp theo của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh có 14.143 thí sinh đăng ký dự thi; số thí sinh vắng mặt là 117 em, trong đó có 26 thí sinh được miễn thi, 5 thí sinh nghỉ do ốm và 86 thí sinh bỏ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Sơn La có 14.388 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, tăng gần 1.000 thí sinh so với năm 2025.



Trong đó, có 12.982 thí sinh lớp 12 và trên 1.400 thí sinh tự do. Toàn tỉnh bố trí 33 điểm thi với 674 phòng thi, gồm 629 phòng thi chính thức và 45 phòng thi dự phòng, phòng chờ.



Hơn 2.400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng được huy động tham gia các khâu tổ chức kỳ thi, trong đó có 33 trưởng điểm thi, 66 phó trưởng điểm thi cùng trên 2.300 cán bộ coi thi, giám sát, thư ký, bảo vệ, y tế và phục vụ.