Sơn La bàn giải pháp triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới

Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026-2030 đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo.

Sơn La nâng cao đời sống đồng bào dân tộc

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Sơn La, Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I từ năm 2026-2030 được tích hợp từ 3 chương trình lớn gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh giải ngân, ưu tiên các công trình thiết thực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ tập trung phát triển hạ tầng nông thôn, chương trình còn hướng tới phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái; Gắn xây dựng nông thôn mới với đô thị hóa và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn chiến lược.

Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân nông thôn.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Sơn La phấn đấu có 53% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương ứng 36 xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5-2%/năm.

Sau khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, toàn tỉnh Sơn La hiện có 67 xã, trong đó 100% xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 66/67 xã thuộc khu vực III. Chỉ có xã Mai Sơn thuộc nhóm I, còn lại 66 xã thuộc nhóm III.

Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy, hiện chưa có tiêu chí nào được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chính thức. Tuy nhiên, nhiều tiêu chí đã có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tiêu chí số 7 có 13 xã cơ bản đạt; tiêu chí số 8 có 4 xã cơ bản đạt; tiêu chí số 9 có 47 xã cơ bản đạt.

Về tiến độ giải ngân nguồn vốn kéo dài sang năm 2026, tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương được kéo dài thực hiện trên địa bàn tỉnh là hơn 953,3 tỷ đồng, gồm hơn 236,1 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và hơn 717,2 tỷ đồng vốn sự nghiệp.

Tính đến ngày 4/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân được hơn 164,4 tỷ đồng, đạt khoảng 17,25% kế hoạch vốn kéo dài. Trong đó, vốn đầu tư phát triển đạt hơn 48,1%, còn vốn sự nghiệp mới đạt khoảng 7,1%.



Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là trong công tác giải ngân vốn, điều chỉnh nguồn vốn kéo dài, phân bổ danh mục đầu tư và cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương.

Sơn La họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Sơn La dự kiến được phân bổ hơn 2.600 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, hoàn các nhiệm vụ được giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được giao. Đồng thời, cần chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia phải bám sát thực tiễn cơ sở, ưu tiên các công trình, dự án thiết thực, trực tiếp nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương trong giai đoạn mới.