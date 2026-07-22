Sơn La bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc về bảng giá đất, đơn giá bồi thường

Sơn La nâng cao quản lý đất đai

Ngày 22/7, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, doanh nghiệp về việc rà soát bảng giá đất; đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất; mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, đơn vị đã tổng hợp ý kiến của các địa phương về việc rà soát bảng giá đất và đề xuất sửa đổi, bổ sung mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất để phục vụ cuộc họp UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Đến ngày 20/7, Sở đã nhận được báo cáo của 27/75 xã, phường. Các kiến nghị chủ yếu tập trung vào hai nhóm nội dung là điều chỉnh giá đất, tên tuyến đường trong bảng giá đất hiện hành và bổ sung giá đất đối với các tuyến đường, vị trí chưa được quy định.

Qua tổng hợp, các địa phương đề xuất điều chỉnh tăng giá đất tại 28 tuyến đường, với mức tăng từ 1,07 lần đến trên 5 lần, chủ yếu ở những khu vực có giá đất hiện hành thấp hơn nhiều so với giá thực tế trên thị trường. Bên cạnh đó, có 3 tuyến đường được đề xuất giảm giá xuống khoảng 0,8 lần và 40 tuyến đường được kiến nghị điều chỉnh tên để phù hợp với địa giới hành chính sau sắp xếp, đồng thời loại bỏ 16 tuyến đường bị trùng lặp.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung giá đất cho 92 tuyến đường mới thuộc 18 xã, phường. Đây là các tuyến đường hình thành từ các dự án đầu tư hạ tầng, khu dân cư, khu tái định cư hoặc các tuyến cần chia thành nhiều đoạn để phản ánh đúng lợi thế vị trí của từng thửa đất, làm cơ sở pháp lý cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Trên cơ sở rà soát, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ điều chỉnh cục bộ đối với những khu vực thực sự cần thiết, đồng thời bổ sung giá đất tại các khu dân cư, khu tái định cư đã được đầu tư hạ tầng nhưng chưa có trong bảng giá đất. Cùng với đó, đề xuất trình HĐND tỉnh quy định mức điều chỉnh giá đất tối đa gấp 3 lần và tối thiểu bằng 0,8 lần so với bảng giá hiện hành.



Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng mức hỗ trợ chung bằng 2 lần giá đất nông nghiệp trên phần lớn địa bàn tỉnh. Riêng khu vực trung tâm đô thị và một số trung tâm hành chính tiếp tục áp dụng mức hỗ trợ từ 3 đến 5 lần tùy từng địa bàn.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa và chính sách tái định cư nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, phương án sửa đổi sẽ góp phần giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ đối với nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, dịch vụ và các công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có Dự án tuyến cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi hơn để thu hút đầu tư, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích những bất cập phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cũng như những khó khăn trong xác định giá đất, đơn giá bồi thường, mức hỗ trợ và tỷ lệ tính đơn giá thuê đất hằng năm.

Các đại biểu thống nhất cần sớm hoàn thiện bảng giá đất theo hướng sát thực tế, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Văn Ngọc

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và các chính sách liên quan phải được thực hiện trên nguyên tắc đúng quy định của pháp luật, sát thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước, liên quan đến thúc đẩy phát triển của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La phân tích, nếu bảng giá đất thấp hơn nhiều so với giá thị trường sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và tiến độ giải phóng mặt bằng; ngược lại, nếu giá đất được xác định quá cao sẽ làm tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, giảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách và làm tăng chi phí đầu tư của doanh nghiệp đối với các dự án hạ tầng giao thông, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Trong điều kiện Sơn La là tỉnh miền núi, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó khăn, chi phí đầu tư lớn sẽ làm giảm sức hấp dẫn trong thu hút đầu tư.

Sơn La tháo gỡ vướng mắc về bảng giá đất. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Nguyễn Đình Việt yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư rà soát, xây dựng bảng giá đất sát với giá thị trường, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của từng địa bàn, tránh áp dụng bình quân, máy móc hoặc ban hành rồi mới phát sinh bất cập.

Đồng thời, cần tính toán đồng bộ giá đất tại các khu vực có dự án trọng điểm đang triển khai, bảo đảm sự thống nhất, hạn chế chênh lệch lớn gây khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cũng giao Sở Tài chính đánh giá đầy đủ tác động của bảng giá đất đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công; yêu cầu các sở, ngành đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang phục vụ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, không vì mục tiêu tăng thu ngân sách trước mắt mà ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, quyền lợi của người dân và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Mục tiêu cao nhất là xây dựng bảng giá đất hợp lý, tạo động lực để Sơn La phát triển bền vững.