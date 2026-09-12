Sôi nổi tranh tài Giải vô địch đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ tỉnh Lai Châu lần thứ I
12/09/2026 14:51 GMT +7
Sáng nay (12/9), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu đã tưng bừng tổ chức Lễ khai mạc Giải Vô địch đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ tỉnh lần thứ I, năm 2026. Đây là sân chơi thể thao dân tộc quy mô, hứa hẹn đem đến những trận tranh tài gay cấn, nảy lửa giữa các tay cơ, xạ thủ vùng cao.
Tới dự lễ khai mạc Giải Vô địch đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ tỉnh Lai Châu lần thứ I, năm 2026 có: Ông Nguyễn Đình Toán – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu; ông Trần Văn Công – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh. Đặc biệt, giải đấu quy tụ 180 vận động viên (VĐV) đến từ 11 đoàn trên toàn tỉnh.
Ngay sau tiếng còi khai mạc, không khí thi đấu đã nóng lên từng phút. Các VĐV bước vào trận với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm giật giải cao nhất. Tại giải lần này, dàn VĐV sẽ cùng nhau so tài ở 3 môn thi đấu truyền thống, đó là: Đẩy gậy (tranh tài ở 15 hạng cân, 8 hạng cân nam và 7 hạng cân nữ); bắn nỏ, thi đấu 8 nội dung (cá nhân, đồng đội nam/nữ, đồng đội nam - nữ ở hai tư thế đứng bắn và quỳ bắn) và kéo co ở 3 nội dung (đội nam, đội nữ và đội nam - nữ phối hợp).
Không chỉ là dịp hưởng ứng mạnh mẽ phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", giải đấu còn mang ý nghĩa thiết thực trong việc gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa, thể thao dân tộc độc đáo của miền đất Lai Châu. Đây cũng là cơ hội vàng để các VĐV cọ xát, nâng cao trình độ và thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.
Giải Vô địch đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ tỉnh Lai Châu lần thứ I sẽ diễn ra liên tục trong 2 ngày và chính thức bế mạc, trao giải vào ngày 13/9/2026.
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