Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai làm việc với xã Bảo Thắng, tháo gỡ vướng mắc trong công tác tôn giáo

Buổi làm việc do ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai chủ trì. Tham dự có ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Đỗ Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã cùng các thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và đại diện các phòng, ban, đoàn thể của xã.

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai làm việc với xã Bảo Thắng nhằm đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Thanh Nga.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, xã Bảo Thắng hiện có 2.487 người theo tôn giáo, chiếm 7,6% dân số toàn xã, chủ yếu sinh hoạt tại ba tôn giáo gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo.

Nhờ đó, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn cơ bản chấp hành tốt quy định của pháp luật, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với xã Bảo Thắng. Ảnh: Vân Ngân.

Phong trào thi đua "sống tốt đời, đẹp đạo" tiếp tục được phát huy, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Các nội dung được quan tâm gồm quản lý hoạt động tín ngưỡng tự phát, quản lý đất đai liên quan đến cơ sở tôn giáo, công tác nắm tình hình, dự báo và xử lý các vấn đề phát sinh.

Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp được đề xuất nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Các đại biểu trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở. Ảnh: Vân Ngân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Trần Phùng, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai ghi nhận những kết quả đạt được của xã Bảo Thắng trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua.

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lào Cai đề nghị địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường đối thoại với chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo để kịp thời nắm bắt, giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh đó, xã cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo; thường xuyên rà soát, cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao kỹ năng tham mưu, xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.